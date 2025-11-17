林楚茵批修法恐替中國開路 陳玉珍：目的就是讓百姓生活更好

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例」修法，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區。民進黨立委林楚茵批評，陳玉珍到底是要選「金門縣長」，還是拚做「中共代理人」？她強調，此一修法不只會讓台灣淪為中國「洗產地」的跳板，更可能替中國的統戰樣板開路。對此，陳玉珍回應，任何一個人不管擔任地方首長還是中央的首長，目的就應該是希望讓老百姓過更好的生活。她如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影。

陳玉珍指出，金門距離廈門1.6公里，是台澎金馬地區，唯一跟中國大陸有實際陸地接戰過的地方，金門人上一代承受過太多炮火，不希望再有戰爭發生。希望中國大陸各省各地的人都可以多到金門來參觀、交流、訪問，增進了解；都說台澎金馬最美的風景是人，就是希望大陸人民看到金門人善良純樸的一面；也希望金門鄉親多多到去看看大陸，除了錦繡河山外，還有大陸軟文化方面的實力，以及現代AI智能科技在各方各面的運用。

請繼續往下閱讀...

陳玉珍表示，中國大陸是世界上最大的白酒市場，一年的營業額是約8000億元人民幣，金門高粱酒在大陸只賣不到兩億元人民幣，我們也希望這麼好的酒，能讓大陸的人民多了解、多品嚐。所以，站在金門的立場，對金門人民、對金門發展好的方向，其實本來就應該跟大陸和平往來、多多交流。民進黨一味的只會用意識形態來看事情，真正忽略了以民為本，民生經濟優先才是從政的人最應該放在心裡的事情。她強調，為了金門的未來，當然選擇正確的道路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法