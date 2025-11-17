為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林楚茵批修法恐替中國開路 陳玉珍：目的就是讓百姓生活更好

    2025/11/17 15:50 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例」修法，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區。民進黨立委林楚茵批評，陳玉珍到底是要選「金門縣長」，還是拚做「中共代理人」？她強調，此一修法不只會讓台灣淪為中國「洗產地」的跳板，更可能替中國的統戰樣板開路。對此，陳玉珍回應，任何一個人不管擔任地方首長還是中央的首長，目的就應該是希望讓老百姓過更好的生活。她如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影。

    陳玉珍指出，金門距離廈門1.6公里，是台澎金馬地區，唯一跟中國大陸有實際陸地接戰過的地方，金門人上一代承受過太多炮火，不希望再有戰爭發生。希望中國大陸各省各地的人都可以多到金門來參觀、交流、訪問，增進了解；都說台澎金馬最美的風景是人，就是希望大陸人民看到金門人善良純樸的一面；也希望金門鄉親多多到去看看大陸，除了錦繡河山外，還有大陸軟文化方面的實力，以及現代AI智能科技在各方各面的運用。

    陳玉珍表示，中國大陸是世界上最大的白酒市場，一年的營業額是約8000億元人民幣，金門高粱酒在大陸只賣不到兩億元人民幣，我們也希望這麼好的酒，能讓大陸的人民多了解、多品嚐。所以，站在金門的立場，對金門人民、對金門發展好的方向，其實本來就應該跟大陸和平往來、多多交流。民進黨一味的只會用意識形態來看事情，真正忽略了以民為本，民生經濟優先才是從政的人最應該放在心裡的事情。她強調，為了金門的未來，當然選擇正確的道路。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播