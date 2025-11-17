鄭麗文向AIT稱會維護台海和平 網友一面倒示警：國民黨承諾就是個屁

AIT處長谷立言（Raymond Greene）在本月12日低調前往國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文。（圖擷取自「美國在台協會 AIT」臉書粉專）

國民黨主席鄭麗文近來爭議不斷，先是在《德國之聲》專訪脫口說出「普廷不是獨裁者」震驚全世界，又被爆參加追思共諜活動，加上多次公開反對提高對美軍購預算，言行引發各界議論。美國在台協會（AIT）近日發文分享，先前與鄭麗文的會談提到雙方願意維護台海和平等議題，反而湧入大批台灣網友留言向AIT示警。

AIT處長谷立言（Raymond Greene）12日低調前往國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文，雙方閉門會談1小時左右。根據國民黨在會後發布的新聞稿指出，會談氣氛十分良好融洽，鄭麗文表達台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

國民黨新聞稿還提到，谷立言重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行。AIT則在昨（16）日於社群平台以中、英文指出，谷立言本次會談中，重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧；另外，AIT還表示雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免「任何單方面改變現狀」的行為。

文章吸引許多台灣網友關注，眾人除了佩服與感謝AIT的用心良苦，也留言向AIT示警國民黨惡名昭彰的「說一套作一套」手段，「小心匪諜！」、「沒有感覺是對牛彈琴嗎？」、「KMT本質只有利益和權力為中心」、「小心啊，這匹人會背刺你們的喔」、「不要天真了，國民黨的承諾就是個屁」、「請不要相信國民黨任何一個人的承諾」、「對面的都摸頭加送錢，你只有摸頭是沒用的，建議直接處理」。

另有網友吐槽，日前在外媒面前為發動侵略烏克蘭戰爭兇手普廷（Vladimir Putin）護航的鄭麗文，似乎不敢在與谷立言會面時，當著對方面再次說出「普廷不是獨裁者」這句話。也有網友建議，「可以直接列共產黨支部」、「KMT可以趕牠們回祖國嗎？」、「支持鄭麗文參選中國共產黨總書記」、「先禮後兵，聽不懂人話就直接捶下去不用客氣」、「請美國教訓一下國民黨，從他們在美家人開始約束」。

