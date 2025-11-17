聲援高市早苗！台聯黨、台灣國轟：中共差遣統派小丑叫囂狂吠

台聯黨今（17）日偕同台北市李登輝之友會、台灣國、福和會、西門台獨旗隊等獨派團體，前往日本交流協會台北辦事處召開記者會聲援日本首相高市早苗。（台聯黨提供）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，引起中國不滿，中國駐大阪領事薛劍甚至放話要將高市首相斬首。台聯黨今日偕同台北市李登輝之友會、台灣國、福和會、西門台獨旗隊等獨派團體，前往日本交流協會台北辦事處召開記者會聲援日本，除了痛批中共外，更怒斥國民黨主席鄭麗文、前總統馬英九等人與中國沆瀣一氣。

台聯黨主席周倪安表示，中國放任外交官發表「斬首」等偏激言論，可見目前東亞和平最大的威脅，就是源自中國對外輸出共產主義與中華霸權。面對中國的無理挑釁，台灣國內親中國政黨，中國國民黨的鄭麗文不但與中國沆瀣一氣，甚至在表態上，將台灣視為中國的一部分。

周倪安批評，而在總統任內不計代價出賣台灣的馬英九，近日的表態，更是在侵略台灣跟保護台灣的兩者之間，選擇批評保護台灣的盟友，站在意圖侵略台灣的獨裁侵略者那一邊，這種認賊作父的言論，台聯黨強烈表示譴責。

「台灣國」理事長陳峻涵表示，台灣與日本之間雖曾歷經愛恨情仇，但不可否認，50年的統治使台灣在制度、教育、法治、現代化等層面，早已與中國形成天壤之別；而今，由於中共極權主義全球擴張的緣故，台日之間更發展出超越外交形式的深厚情誼，價值觀緊密連結，從歷史的交會到如今的命運共同，台日的情誼不是紅藍政客可以抹滅，更不是極端勢力能夠撼動。

陳峻涵強調，新任首相高市早苗因堅定力挺台灣，竟遭中共打壓，差遣統派小丑們叫囂狂吠，令人感到憤慨與不捨；「台灣國」在此要大聲宣告，面對威權的壓迫，我們與高市首相站在一起，我們都是高市早苗。

台聯黨秘書長王銘源則提及，現在台日已經在海巡署與海上保安廳的層級上，進行海上安全的操演交流，期待未來政府能推動兩國軍隊共同演訓，反擊中國威脅，捍衛東亞局勢。

