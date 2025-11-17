為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    聲援高市早苗！台聯黨、台灣國轟：中共差遣統派小丑叫囂狂吠

    2025/11/17 15:27 記者林哲遠／台北報導
    台聯黨今（17）日偕同台北市李登輝之友會、台灣國、福和會、西門台獨旗隊等獨派團體，前往日本交流協會台北辦事處召開記者會聲援日本首相高市早苗。（台聯黨提供）

    台聯黨今（17）日偕同台北市李登輝之友會、台灣國、福和會、西門台獨旗隊等獨派團體，前往日本交流協會台北辦事處召開記者會聲援日本首相高市早苗。（台聯黨提供）

    日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，引起中國不滿，中國駐大阪領事薛劍甚至放話要將高市首相斬首。台聯黨今日偕同台北市李登輝之友會、台灣國、福和會、西門台獨旗隊等獨派團體，前往日本交流協會台北辦事處召開記者會聲援日本，除了痛批中共外，更怒斥國民黨主席鄭麗文、前總統馬英九等人與中國沆瀣一氣。

    台聯黨主席周倪安表示，中國放任外交官發表「斬首」等偏激言論，可見目前東亞和平最大的威脅，就是源自中國對外輸出共產主義與中華霸權。面對中國的無理挑釁，台灣國內親中國政黨，中國國民黨的鄭麗文不但與中國沆瀣一氣，甚至在表態上，將台灣視為中國的一部分。

    周倪安批評，而在總統任內不計代價出賣台灣的馬英九，近日的表態，更是在侵略台灣跟保護台灣的兩者之間，選擇批評保護台灣的盟友，站在意圖侵略台灣的獨裁侵略者那一邊，這種認賊作父的言論，台聯黨強烈表示譴責。

    「台灣國」理事長陳峻涵表示，台灣與日本之間雖曾歷經愛恨情仇，但不可否認，50年的統治使台灣在制度、教育、法治、現代化等層面，早已與中國形成天壤之別；而今，由於中共極權主義全球擴張的緣故，台日之間更發展出超越外交形式的深厚情誼，價值觀緊密連結，從歷史的交會到如今的命運共同，台日的情誼不是紅藍政客可以抹滅，更不是極端勢力能夠撼動。

    陳峻涵強調，新任首相高市早苗因堅定力挺台灣，竟遭中共打壓，差遣統派小丑們叫囂狂吠，令人感到憤慨與不捨；「台灣國」在此要大聲宣告，面對威權的壓迫，我們與高市首相站在一起，我們都是高市早苗。

    台聯黨秘書長王銘源則提及，現在台日已經在海巡署與海上保安廳的層級上，進行海上安全的操演交流，期待未來政府能推動兩國軍隊共同演訓，反擊中國威脅，捍衛東亞局勢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播