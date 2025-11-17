要選金門縣長或中共代理人？ 林楚茵批陳玉珍修法恐替中國開路

民進黨立委林楚茵。（資料照）

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例」修法，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區。對此，民進黨立委林楚茵批評，陳玉珍到底是要選「金門縣長」，還是拚做「中共代理人」？她強調，此一修法不只會讓台灣淪為中國「洗產地」的跳板，更可能替中國的統戰樣板開路。

陳玉珍等人提出「離島建設條例增訂第18條之1條文草案」，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，簡化離島自由貿易示範區涉及都市計畫主要計畫變更、非都市土地使用分區變更與環境影響評估等程序，其離島自由貿易示範區設置與管理辦法，授權離島縣政府以自治條例定之。

對此，林楚茵批評，國民黨選了一個紅統主席鄭麗文，讓國民黨立委集體失寵，為了黨內的「爭寵戲碼」，陳玉珍現在是拿離島來「表忠」嗎？陳昨天跑去中國，還說出「金門與大陸脫離不了關係」。明明想選台灣地方首長，卻公開認同中國的「融合示範區」政策。陳到底是要選「金門縣長」，還是拚做「中共代理人」？

林楚茵指出，中國近年推動「兩岸融合示範區」，對金馬一直虎視眈眈。福馬同城通、金廈同城生活圈這些統戰包裝，就是最明顯例子。陳玉珍先前還提案在離島設自貿區，疑似想幫中國洗產地；現在真相大白，不只是洗產地，更想用「自由貿易」之名，替中國資金打開離島大門、推動「融合示範區」。這完全印證她上週院會質詢的「經濟統戰」警訊！

林楚茵說，國民黨從主席到立委，越比越紅，就是沒有把台灣人民放在眼裡，一心只想向中國表忠！她再說一次，國民黨的「離島建設條例」修法不只會讓台灣淪為中國「洗產地」的跳板，更可能替中國的統戰樣板開路。她說，會緊盯法案進度，因為案子已經排入委員會，隨時可能被排上議程遭藍白突襲通過！

