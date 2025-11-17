獨家》金溥聰遭指藍白合戰犯怒告 僅願與蕭旭岑和解、聲請侯友宜作證

金溥聰庭後接受記者詢問表示，他之所以只願與蕭旭岑調解，因對方是自己一手提拔的人。（記者劉詠韻攝）

前駐美大使、馬英九重要幕僚金溥聰，於2024總統大選期間擔任侯友宜競辦執行長，不滿蔡正元指控他操弄「假民調」並批評他破壞藍白合作，認為相關言論已侵害其名譽，遂提起民事訴訟向蔡、邱毅及蕭旭岑求償各100萬元。台北地方法院今開庭審理，金溥聰庭後受訪透露，暫無意與蔡、邱和解，但願看在過去交情上、顧念蕭旭岑是自己一手提拔而願意調解，只要對方公開道歉；此外，他也向法院聲請傳喚侯友宜出庭作證。

北院今年8月開庭時，時任侯競辦副執行長謝政達證稱，金溥聰在輔選期間未提供民調數據，且競辦幹部「共識」決定不邀前總統馬英九在選前之夜登台，侯友宜當時亦未反對。今天庭訊中，金委任律師表示，金並非國民黨大選競選總部主委，僅擔任侯友宜辦公室執行長；至於有人將台獨列為選項、召集人等細節，皆與他無關。被告律師則指，邱毅與蔡正元的言論皆基於媒體資料，屬評論範疇及事實背景說明。

金溥聰表示，蕭旭岑是第一個在媒體上公開點名他作此決定的人，許多媒體因此轉載報導，對其名譽已造成侵害。另他也澄清，自己過去確曾任壹電視籌備CEO，但僅任職4個月，狗仔隊屬壹周刊管轄，當時社長為裴偉，並無權指揮狗仔隊。

法官詢問兩造對調取卷宗的意見，雙方表示將先閱卷再表態。此外，金溥聰並請求傳喚新北市長侯友宜出庭作證，被告方律師則要求金提供會議參與名單，以便傳訊相關人員；被告律師指出，金既稱被告言論屬於「事實陳述」，卻未在起訴狀提供任何證據證明其真實性，因此被告有權傳訊相關人士確認事實。庭末，法官諭知，本案將於明年1月5日上午9時續行準備程序。

庭後，金溥聰接受記者詢問表示，他之所以願意與蕭旭岑談和解，是因為對方是自己一手提拔的人，但近年行為已讓他與家人感到困擾，包括封鎖聯絡管道。他也坦言，「只要蕭旭岑願意公開對不實言論與謠言道歉，我願意看在過去交情上接受調解。不過我認為他不會答應，是否道歉就看他自己。」

至於蔡正元、邱毅，金溥聰則明確表示無意接受調解，「他們多年來持續對我進行惡意攻擊，捏造事實、惡意評論，甚至帶有攻擊性言論。只要有人捏造事實，我就必須澄清，恢復我的名譽。」他進一步指出，外界批評與他支持侯友宜有關，「他們過去對我的攻擊，並非因為特定事件，而是因為我支持侯友宜。」

金溥聰強調，他過去曾擔任國民黨秘書長，出面是為了維持國民黨、不要犯下錯誤，「在別的案件裡，我不反對藍白合作，但我主張國民黨有政治勢力。外界指控我破壞藍白合作，是無中生有的惡意評論，因此我必須澄清。」他補充，自己雖然晚於事件發生後才出面說明，但一向秉持原則，「對我所做的事、所說的話，我都會負責；對惡意評論的人，我也會站出來澄清。」

金溥聰也指出，競選總部成立後，主任委員是朱立倫，「依照朱立倫的個性，怎可能讓我主導一切？」他表示，到了後半段，他僅主要負責辦公室事務，包括競選造勢晚會的相關工作。

