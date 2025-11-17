花蓮天災不斷陷蕭條 綠營議員胡仁順盼徐榛蔚加碼普發

民進黨籍縣議員胡仁順期盼花蓮縣長徐榛蔚比照其他縣市加碼普發現金。（縣議會提供）

花蓮縣議會今天舉行縣政總質詢，民進黨籍議員胡仁順對縣長徐榛蔚質詢時說，花蓮天災不斷，已從「觀光大縣」變成「關光大縣」，在花蓮縣政府的能量可以妥善執行高額總預算、實際帶來經濟成長之前，希望徐榛蔚響應中央普發一萬的效應，比照其他縣市加碼現金或振興券。徐榛蔚對此不置可否，迂迴避談頻把責任推給中央，說要有法源依據。

胡仁順說，這10年來花蓮的總預算不斷成長，從10年前近200億成長到今年325億，明年《財政收支劃分法》新增的預算應可以破400億，依縣政府公務體系現有量能、人力不足，無法妥善運用明年度因《財劃法》增加的預算，加上重大災害工程執行率不到4成，認為不如把這些多出的預算比照去年發放振興券，普發現金或振興券給每一位縣民促進縣內經濟。

胡仁順說，花蓮這幾年天災不斷，觀光雪崩式滑落，各行各業百廢待舉，已經快變成「關」光大線，短期內要透過大量補助救觀光也很難實現，加上縣府明年度增加的社會福利政策也無法讓各行各業受益，頻頻辦理燒錢的活動也無法提升地方經濟，各種補助只能限定族群，凸顯預算總是放錯地方，因此希望在花蓮縣府工程能量、人力還未補足前，比照花蓮去年才發過的振興券，或其跟進他縣市一樣普發現金。

對此，縣長徐榛蔚回應說，無論是普發現金或是消費券，都要有法源依據，這次中央普發現金是因「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，才能把超徵的稅還稅於民，繁榮全國的經濟，強調「有法律案後才有預算案」。財劃通過後，花蓮雖增加148億，但會直接被扣掉一般性補助跟計畫性共約102億，所以剩下40幾億，這些經費將用在增加基礎建設或其他政策。

