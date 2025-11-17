台中市長盧秀燕明年卸任 民進黨議員批盧「三無」市長

民進黨多位議員痛批盧秀燕第二任政見全面失能。（記者蘇金鳳攝）

台中市長盧秀燕再過一年就要卸任，民進黨多位市議員質疑台中市長盧秀燕的政見台中市成為幸福城市，但是台中市出現非洲豬瘟、毒蛋、昨天在西屯又出現暴力討債，這是「幸福城市」嗎？所提的「15項幸福政見」，完成率僅17.3%，盧秀燕已成為無心、無能、無為的「三無」市長；盧秀燕表示，台中市被評選為最幸福宜居的城市。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤等人在市議會批盧秀燕政見全面失能。

請繼續往下閱讀...

議員陳俞融痛批台中市政全面失能，她詢問盧秀燕第二任政見第一條是什麼？盧秀燕表 示，「讓台中更幸福、更繁榮更進步」，陳俞融痛批空話，吃毒蛋、非洲豬瘟、暴力討債，很幸福嗎？

陳俞融一一舉出市府建設進度緩慢，如盧秀燕政見有發展軌道捷運，強調要7線齊發，但目前只有一線動工，已經跳票，這一任「15項幸福政見」實踐率低，像「台中巨蛋」目前進度只有10%，完工要等到2030年，「超巨蛋」現在還在可行性報告審查，根本是空頭大支票。台灣智慧營運塔2029年才要「動工」，根本是「幽靈塔」。

陳俞融更說，市民關心的普發現金5萬元，盧市長卻一再強調「沒錢」，但台中購物節仍年年大辦。本次預算會期要將3.63億元購物節經費全數刪除，「把錢真正還給市民，不再找藉口。」

此外，陳俞融更質疑北區國運中心是林佳龍時代建的，但盧秀燕竟被列為自己的政績；盧秀燕則回應是她任立委時爭取的。

陳俞融指出，根據研考會資料，盧市長第二任期提出了15項幸福政見，總共列管115項「實踐方案」，再細分為272項「行動方案」。但截至今年11月，執政滿3年了，只完成47項，完成率是17.3%，根本就是全面失能。

台中市長盧秀燕強調，中市被評選為最幸福宜居的城市（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法