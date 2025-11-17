為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    舉「日本經驗」稱層級不夠 王婉諭：成立兒家署保護兒少太一廂情願

    2025/11/17 13:09 記者林哲遠／台北報導
    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    賴清德總統昨宣布，政府將成立「兒童及家庭署」，作為台灣未來的兒少專責機關。時代力量黨主席王婉諭表示，如果政府只是採納衛福部的內部整併方案，把兒少與家庭業務合併成一個三級機關，就以為能提升國家對兒少的重視程度，這樣的期待實在太一廂情願。

    王婉諭指出，賴總統應該更清楚政治是非常現實的，單位層級、預算規模、主導能力，決定了一個議題能不能被當一回事，也決定政府能不能真的救到每年一萬兩千件受虐的孩子。

    「體育署為什麼要升格成運動部？原因大家都知道。」王婉諭說，2013年以前台灣還有內政部兒童局，但後來兒少業務被拆散併入衛福部的社家署與保護司。現在成立所謂的兒童及家庭署，說穿了，就是把現行社家署合併保護司，層級仍然不變。距離真正的兒少專責機構非常遙遠，甚至比以前的兒童局還不如。

    她表示，賴總統長期在行政、立法部門歷練，一定知道真正的問題不在名稱，而是在層級、權限，以及能否跨部會主導政策。台灣的兒少政策長期被拆散在不同部會裡，只能當各部會的「附屬議題」，沒有足夠層級的單位，根本沒有辦法統合、生出預算、拍板做決定。

    王婉諭說，過去層級更高但沒有資源的少子化辦公室，已經證明空有位置、沒有權力，什麼都做不到。更何況，目前台灣兒少環境早已亮紅燈，一年超過一萬兩千件兒虐案、全國安置床位只有三千多床、社工動輒負擔上百個案。

    王婉諭強調，我不相信一個只是改名的三級機關，有能力要到足夠資源來解決這些存在幾十年的問題。日本在2023年成立的「兒童家庭廳」之所以能真正改革，就是因為它是直屬首相的高層級機關，讓兒少不再散落在各部會的殘餘業務間孩子被放在國家大政的核心，而不是被擠到各部會縫隙裡。

    王婉諭表示，把社會及家庭署改成兒童及家庭署，根本無法回應少子化與兒少保護的嚴峻挑戰。她呼籲賴清德總統，不要把這次難得的改革機會，降格成三級機關的改名。孩子的事情，應該被放在更高的位置。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

