賴總統再籲韓國瑜三思 羅智強：生病就自己吃藥

中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜反嗆「自己生病，要別人吃藥」，賴總統今日再度喊話韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。對此，立法院國民黨團書記長羅智強表示，賴總統生病就自己吃藥，不要去找韓國瑜吃藥。

賴清德表示，希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何1個人，都是對中華民國主權的傷害。這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說「真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳的，其實是中國，並不是台灣。」

羅智強說，沈伯洋的反應就是一隻嚇破膽的黑熊，沈到他的臉書說，「我怎麼可能找你們保護我？你們保護我，我才叫做危險吧，笑死。我根本沒找過你們保護好不好？」是啊，「你沒有來求我跟韓國瑜，但你是去求賴清德，所以賴總統一直出來，要韓國瑜去保護沈伯洋，要在野黨去保護沈伯洋」。

羅智強批評，荒腔走板，沈伯洋可能不是黑熊，是一隻嚇破膽的老鼠，膽小如鼠，過去欺負陸配是多麼兇狠霸道，今天遇到危機，就說沒有欺負陸配，「欺負陸配的不是你，難道是賴清德嗎？」現在同樣的要求在野黨保護他，他也說沒有要在野保護，因為你是叫賴清德去求韓國瑜保護你。

羅智強強調，沈伯洋當初是怎麼欺負陸配、用大罷免去欺負在野黨，今天到底有什麼顏面，要在野黨、韓國瑜出來保護你？這是民進黨非常荒謬弔詭的事情，「我才不會受你的情緒勒索、道德綁架，別人我願意保護，但沈伯洋就不必了」。

