    政治

    藍白惡修財劃法全面迎戰？ 鍾佳濱：盼韓國瑜暫緩送案與卓揆化解歧異

    2025/11/17 12:36 記者謝君臨／台北報導
    針對時事議題，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱17日舉行記者會回應。（記者方賓照攝）

    針對時事議題，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱17日舉行記者會回應。（記者方賓照攝）

    對於立法院藍白立委14日再度強勢三讀通過「財政收支劃分法」修法，行政院長卓榮泰今表示將全面迎戰，20日院會擬送出院版草案，函送立法院審議。民進黨團幹事長鍾佳濱則認為，癥結不在於「戰不戰」，而在於能否化解爭議，盼卓院長親自來訪，與立法院長韓國瑜共同化解歧異，也盼韓暫緩送出惡修法案。

    立法院國民黨團、民眾黨團14日聯手，經表決三讀通過國民黨團所提「財劃法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年；計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。對此，卓揆今表示將全面迎戰，行政院仍會提出院版，通過後送立法院審議。

    對於卓揆言論，鍾佳濱直言：「我們每天都在戰！」但他認為，財劃法的癥結不在於「戰不戰」，而在於能否化解爭議，國家財政才有「讚」的未來！

    鍾佳濱表示，希望行政院不只將草案版本送來，卓院長也親自依約來訪，兩院院長坐下來好好化解歧異，共創中央與地方雙贏！他也期待韓院長發揮智慧，既然去年修惡的版本都能放著等，上週再度惡修的版本也可以比照，朝野以行政院版為基礎，修出符合全民利益且周延的財劃法。

