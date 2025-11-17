國家檔案館揭幕啟用 賴清德：實踐轉型正義 成就更好的台灣

總統賴清德盼國家檔案館的成立，是為了成就更好的台灣。（記者黃政嘉攝）

我國首座國家檔案館選址新北市林口，9月試營運，11月22日將正式開館，總統賴清德今主持國家檔案館開幕典禮致詞時表示，國家檔案館的開幕，除展現政府保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐，他盼國家檔案館的成立，是為了成就更好的台灣。

賴清德指出，今年對台灣民主運動而言是相當有意義的1年，因為從9月10日開始，台灣解嚴的天數正式超過戒嚴統治的天數，感謝國家檔案館首檔特展展出解嚴令、政府廢止《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件。

賴清德強調，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間私人團體的珍貴文書以及國外典藏的台灣相關檔案，這些檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，在管理與運用檔案上，國家檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，唯有國家把檔案公開給人民，讓國家行為接受人民檢視，才能實現開放政府與資訊公開透明的目標。

賴清德也感謝前總統蔡英文、歷任行政院院長、國發會與檔案管理局同仁多年努力，以及新北市長侯友宜的協助，讓建館工程順利推展，並肯定國家發展委員會檔案管理局團隊以最新的思維，推動檔案管理智慧化，他期勉檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力。

總統賴清德出席國家檔案館開幕典禮。（記者黃政嘉攝）

總統賴清德參觀國家檔案館展覽。（記者黃政嘉攝）

國家檔案館將於11月22日正式開館，總統賴清德今主持開幕典禮。（記者黃政嘉攝）

