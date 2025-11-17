為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林岱樺提高雄治水三步驟 全面升級城市防洪標準

    2025/11/17 12:11 記者洪臣宏／高雄報導
    面對極端氣候，林岱樺提出「高雄治水三步驟」。（林岱樺服務處提供）

    面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，民進黨立委林岱樺認為高雄必須以更精準、更科學的治水策略全面升級防洪系統，她提出「高雄治水三步驟」整合排水整治、地下調節池建設及家戶自主防災，形成從城市到家門口的完整防洪網。

    林岱樺指出，高雄多年來因都市化快速發展，部分區域仍存在排水量能不足、降雨無處可去、家戶防災設備不完善等問題。因此，她主張立即提升全市排水整治率，並加速抽水站及抽水設備的升級，全市抽水量能預計可提升「每秒100噸」，讓積水更快退去。

    此外，林岱樺推動以東京地下宮殿概念打造萬噸級地下調節池，將暴雨瞬間湧入的雨水引導至地底空間儲存，再以智慧化排水系統調控流量，有效降低極端降雨造成的短時淹水壓力，讓市區防洪能力全面躍升。

    林岱樺也強調，治水不能只靠公共工程，更要協助每一戶在第一線具備防災能力。她主張編列「億級預算」補助家戶設置水閘門，尤其是老屋或易淹水區域，讓居民能在大雨來臨前即時自主防護，減少家戶損失。

    林岱樺表示，治水是良心工程，更是對市民安全的責任，她承諾以最精準的預算投入、最快的工程速度、最實質的家戶補助，把高雄打造成年年安心、遇雨不怕的城市。

