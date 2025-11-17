揭藍白拖延預算審查內幕！ 王興煥：用違憲「財劃法」要脅政府

公督盟和台灣基進黨主席王興煥等共同召開「國家預算審議不應淪為在野報復工具！ 拖延不審、亂刪亂凍，全民都遭殃！請韓院長儘速協商，別讓預算之亂重演！」記者會。（記者方賓照攝）

本屆立法院再度進入預算會期，但明年度（115）中央政府總預算案，自從9月30日排入立法院會報告事項後，迄今近48天仍未交付委員會審查。台灣基進黨主席王興煥今日表示，藍白兩黨要求以上週修惡的「財劃法」重新編列預算，將導致政府被迫違法舉債，徹底破壞行政與立法與憲政平衡，政府不應以違憲的「財劃法」編列總預算案，藍白兩黨也不能以此為由擱置總預算案。

公督盟今偕同台灣基進等五個本土小黨召開記者會提出預算審查五大原則，呼籲朝野依法準時嚴審、反對惡意通刪、拒絕政治報復性刪減與凍結、黨團提案即時公開透明等。

王興煥指出，本土在野政黨與公民團體早在兩個月前呼籲儘速明年度總預算案，然而藍白硬生生擱置48天，原來就是要先通過有違常識、明顯違憲的「財劃法」修惡，再以此要脅政府。

「國民黨版的財劃法將造成前所未見的財政風險！」王興煥說明，依照新法，中央政府明年提供給地方政府的一般性補助款，不得少於今年。但問題是，去年藍白就已經大幅修改財劃法，把中央的國稅收入中包括全部營業稅、11%的所得稅、10%的貨物稅直接分配給地方政府。

王興煥續指，地方政府的統籌分配稅款在一年之內，從過去的四千多億，暴增到九千億。在地方財源已經倍增的情況下，藍白還要再修法要求中央「一般性補助不得減少」，等於強迫中央政府必須舉債來支應。

他強調，若真的照此法編列總預算案，中央政府將被迫大量舉債，導致舉債占歲出比超過《公債法》所規定15%的上限，換句話說，若依據藍白修惡的財劃法來編列總預算，政府「要麼舉債，要麼違法」。

王興煥認為，上週藍白修惡的財劃法，破壞行政與立法的權力分立，導致政府預算無從編列，乃明確之違憲事實，明年度的總預算案，不應依據修惡財劃法編列，立法機關不能用法律去勒索行政機關、要求其編列一個不可能實現、甚至違反其他法律的預算。

「藍白兩黨，不得以不合理、違憲的財劃法為由，擱置總預算案。」王興煥呼籲，國家財政不是政黨籌碼，地方補助不是你們的政治分贓，台灣基進與本土在野政黨還有各公民團體，會繼續要求合理、負責任的預算審查，請行政部門不要在惡法的要求下，編列不合法的預算，民意會作為對抗國會失能濫權的後盾。

