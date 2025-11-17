高市早苗獲高支持率 卓榮泰：我非常羨慕

行政院長卓榮泰今出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，致詞時談及台日關係等議題。（記者陳逸寬攝）

日本首相高市早苗近期支持度日漸上升，日本朝日新聞最新電話民調更顯示高市內閣的支持率為69%。行政院長卓榮泰今日提及高市在日本獲得人民極大支持，並開玩笑說，這讓他「非常羨慕」。

中國工程師學會今日舉辦「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」，邀請行政院長卓榮泰、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會副代表川合現致詞。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，台日在工程領域有許多海外成功案例，包含印尼雅加達捷運、菲律賓南北通勤鐵路等，期許未來從台日雙方產業互補、工程的互相學習經驗，以集體力量爭取更多海外合作機會，讓台日強強聯手走向世界，因應全球關稅帶來的新貿易秩序，台日雙方應該更緊密結合。

卓榮泰期許，這場齊聚台日工程界先進的討論，可以提升本土工程技術，並促進各種新技術、新工法的深耕與引進。

卓揆：台灣與日本願意結合、形成安全屏障

卓榮泰也提及，日本首相高市早苗在國內獲得人民極大的支持，支持率相當高，「我非常羨慕，我們會努力」；他們也感受到日本政府與人民，不僅在產業經濟上、文化旅遊上與台灣交流，更願意致力於印太和平的穩定，台日兩個理念相近國家願意結合、形成安全屏障。

卓榮泰強調，台灣會進一步展現自主保護國家主權、安全的能力與責任，希望與世界所有理念相近國家，一起為自由民主人權奮鬥。

川合現致詞表示，日台都面臨地震等自然災害頻繁、稀有天然資源匱乏、少子高齡化等共同的地理及社會問題，在這種情況下，在場的工程師挺身而出，承擔重擔，期許今年的交流可以讓彼此雙贏的關係更加牢固，更是對台良好關係的最佳見證。

川合現指出，對於日本來說，台灣地理位置相近，更是共享核心價值觀的夥伴，雙方間深厚的情感，是由許多人不斷的面對面對話深化而成，期盼這次研討會也能一如往常地敞開心胸交流，讓友誼的花朵更加盛開。

蘇嘉全致詞則提及，本屆研討會特別是以「科技引領、永續新程」為主題，更新增了國土規劃、地熱能、核能科技、智慧交通、半導體運用等領域，都涵括在內，象徵台日合作面向更加多元且更具前瞻性。

蘇嘉全也說，台日情誼就像家人，在災難時總會互相伸出援手，例如前不久花蓮馬太鞍溪的堰塞湖天災，日本國土交通省便立即透過交流協會捐贈衛星水位監測儀，也是日本首次捐贈這麼高科技的儀器給其他國家。

第35屆台日工程技術研討會今舉行開幕典禮，行政院長卓榮泰（中）、台灣日本關係協會會長蘇嘉全（右4）、日本台灣交流協會副代表川合現（右3）等人與會。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法