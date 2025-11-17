為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宜蘭議員質疑斃死畜禽化製污染 環保專區露曙光

    2025/11/17 12:04 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，業者以帆布遮擋，讓外界無法探視廠內情況。（邱素梅議員提供）

    宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，業者以帆布遮擋，讓外界無法探視廠內情況。（邱素梅議員提供）

    宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，引起邱素梅等議員關切並要求設置環保專區，統一處理肉品市場、斃死畜禽化製處理等問題；縣府農業處表示，將偕同議員辦理會勘，了解化製廠現場狀況，另對於設置專區已有相關地點評估，確定後會向外界說明。

    宜蘭縣政府今在議會辦理委託聖農公司就宜縣斃死畜禽化製處理造成環境污染檢討及設置處理專區可行性專題報告。邱素梅說，業者化製廠設在冬山鄉德興六路，另龍德工業區德興五路設置倉庫，工業區倉庫堆滿斃死豬雞、內臟等至少5千桶，倉庫堆滿還堆到屋外，空氣瀰漫臭味，讓人噁心。

    邱素梅批評縣府農業處長期以來不重視，專題報告只有3張紙，她主張設置環保專區把肉品市場、化製廠等都納入，一起解決嫌惡設施問題，但縣府都不跨出第一步，一桶桶死豬雞放在外面，不只空污，那些抗生素不會造成水源、土地污染嗎？縣府的專區要以密閉室隔離，符合社會需求與高科技來處理，才能作好這件事。

    陳玉萍議員建議，利澤焚化爐要促參，可在裡面設專區一次解決。不過，謝燦輝議員也提到，縣府專區要作好規劃，不要設到哪裡都被趕，解決問題又製造另一個問題。呂惠卿議員質疑，居民聞到味道，環保局稽查就沒味道，縣府不能委託就不管，若爆發疫情不可收拾。謝家倫議員要求除了空污，水源、地目也要查核；林麗議員表示，都固定一家廠商，採樣檢驗都委外，執行不能讓人有懷疑。

    縣府農業處長李新泰說，工業區倉庫是化製液肥，並沒有斃死豬雞鴨，化製有相關規定，儲放場只能是液肥，不可能有死雞鴨豬，他有去看過；不過，這說法引來邱素梅質疑。經討論，縣府將偕同議員前往化製廠會勘，同時評估專區地點；李新泰說，專區規劃初步有些方向，縣府確定後再向大家報告。

    宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，業者以帆布遮擋，讓外界無法探視廠內情況。（邱素梅議員提供）

    宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，業者以帆布遮擋，讓外界無法探視廠內情況。（邱素梅議員提供）

