傳林佳龍轉戰桃園市長？71歲張善政引「雷根名言」秀自信

2026年大選桃園市長是重中之重，民進黨誰來戰仍是未知數，桃園市議會藍營議員近日接續質詢市長張善政是否競選連任？市議員林政賢今（17）日再追問「過去有傳言市長只做一任」？張善政強調「我從來沒說過只做一任，只要市民支持，當然會爭取連任」；還有外傳外交部長林佳龍可能轉戰，張善政引用前美國總統雷根的話展現「71歲理工男」的自信。

林政賢質詢表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對2026年大選，明年台北、桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，不過，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川都是可能人選，他認為，這2人都太「小咖」了，尤其王義川擔任過桃園航空城公司董事長，「任內政績大家都了解」，這2人出馬，藍營6位立委出馬都可以贏，另也有傳言民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政71歲、林佳龍61歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？

張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但對於被認為年紀較大，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出，至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。

