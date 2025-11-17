為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳林佳龍轉戰桃園市長？71歲張善政引「雷根名言」秀自信

    2025/11/17 12:09 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市議員林政賢17日再次詢問張善政「過去有傳言市長只做一任」，張善政表示「我從來沒說過只做1任，只要市民支持，當然會爭取連任」。（擷取自桃園市議會直播畫面）

    桃園市議員林政賢17日再次詢問張善政「過去有傳言市長只做一任」，張善政表示「我從來沒說過只做1任，只要市民支持，當然會爭取連任」。（擷取自桃園市議會直播畫面）

    2026年大選桃園市長是重中之重，民進黨誰來戰仍是未知數，桃園市議會藍營議員近日接續質詢市長張善政是否競選連任？市議員林政賢今（17）日再追問「過去有傳言市長只做一任」？張善政強調「我從來沒說過只做一任，只要市民支持，當然會爭取連任」；還有外傳外交部長林佳龍可能轉戰，張善政引用前美國總統雷根的話展現「71歲理工男」的自信。

    林政賢質詢表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對2026年大選，明年台北、桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，不過，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川都是可能人選，他認為，這2人都太「小咖」了，尤其王義川擔任過桃園航空城公司董事長，「任內政績大家都了解」，這2人出馬，藍營6位立委出馬都可以贏，另也有傳言民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政71歲、林佳龍61歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？

    張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但對於被認為年紀較大，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出，至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播