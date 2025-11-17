總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 侯友宜：中國不應干涉國人的人權

針對賴清德總統表示，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人的其中一人，都是對中華民國主權的傷害。對此，新北市長侯友宜表示，國人的人權、民主自由，中國都不應該給予沒有理由的干涉。（記者賴筱桐攝）

民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由，揚言全球抓捕，立法院長韓國瑜反酸，「自己生病，要別人吃藥。」總統賴清德今天指出，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人的其中一人，都是對中華民國主權的傷害，建議韓國瑜要聲援沈伯洋。對此，新北市長侯友宜表示，國人的人權、民主自由，中國都不應該沒有理由干涉。

賴清德今天出席國家檔案館開幕典禮受訪表示，希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。中國也處處利用機會，分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，所以真正砍斷韓國瑜那張桌子4個腳的，其實是中國，並不是台灣。

對於總統的談話內容，侯友宜今天視察土城員和社宅周邊人本環境改善工程受訪表示，國人的任何人權、民主自由，中國大陸都不應該給予沒有理由的干涉，我們政府更要提出具體的方式，讓人民更安心、更自由。

