    首頁 > 政治

    西屯炸街車飆仔圍毆市民 盧秀燕遭議員圍剿：不配稱媽媽市長

    2025/11/17 11:52 記者黃旭磊／台中報導
    台中西屯飆仔圍毆市民，民進黨台中市議員在議會質詢盧秀燕。（記者黃旭磊攝）

    台中市西屯區寶慶街50巷口，今天凌晨發生陳姓居民（45歲）因不滿賓士、豐田等改裝噪音車繞行，持滅火器下樓制止理論竟遭毆打，台中市民進黨議員陳俞融、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜及蕭隆澤，還有國民黨市議員朱元宏都在議會質詢，陳淑華表示，西屯鬧區飆車不是新聞，這次當街打人、盧秀燕不配稱媽媽市長，盧秀燕承諾嚴懲不法。

    陳淑華及陳俞融等人質詢稱，台中治安嚴重惡化，街頭發生砍殺持刀攻擊，市民半夜在睡覺還被「拿狼牙棒暴力份子痛毆，這樣像話嗎？」西屯鬧區飆車早就不是新聞，這次還當街打人、「案發地距離刑事局中打（中部打擊犯罪中心）僅1公里多」，盧秀燕不配稱媽媽市長，台中還是幸福城市嗎？

    陳俞融批評說，事發經過10個小時還找不捯主謀，要求盧秀燕保護市民安全。盧秀燕起身承諾嚴懲不法，由台中市警局長吳敬田起身稱，今年凌晨1點57分獲報，24名同仁現場逮補5名人犯，將嚴格懲處並追查主謀，偵查不公開待檢方核准會對外說明。

