為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓揆喊「政院全面迎戰財劃法 」黃國昌怒嗆：威權國家太上皇

    2025/11/17 11:46 記者林哲遠／台北報導
    針對財劃法修正問題，行政院長卓榮泰今天表態，政院將全面迎戰，民眾黨主席黃國昌受訪時批卓揆以為自己是威權國家的太上皇。（記者方賓照攝）

    針對財劃法修正問題，行政院長卓榮泰今天表態，政院將全面迎戰，民眾黨主席黃國昌受訪時批卓揆以為自己是威權國家的太上皇。（記者方賓照攝）

    立法院上週五再度強修財劃法，行政院長卓榮泰今（17）日表示，他感到非常遺憾、訝異，對於立法院野黨團突然的動作，行政院會全面的迎戰，行政院仍會提出院版，通過後送立法院審議。民眾黨主席黃國昌今怒批，卓榮泰以為自己是威權國家的太上皇，是認為中華民國法律的管轄不及卓榮泰？他愛怎麼搞就怎麼搞嗎？

    黃國昌表示，卓榮泰已經忘了自己是民主國家的行政院長，以為自己是威權國家的太上皇。在任何民主國家制定、修改法律是國會的職權，法律三讀通過，總統依法通過（公布）後成為有效施行的法律，任何國民包含卓榮泰都有遵守的義務。

    「卓榮泰是認為中華民國法律的管轄不及卓榮泰？他愛怎麼搞就怎麼搞嗎？」黃國昌說， 今年審查總預算時，立院刪除的是中央政府各機關636億元，卓卻刪掉給地方的補助款，根本違法亂紀、目無法紀。

    黃國昌痛批，現在「財劃法」依法三讀通過，卓榮泰打算要主張，民進黨所率領的內閣不受法律拘束嗎？卓榮泰是認為整個國家只有賴清德、卓榮泰不受法律拘束嗎？行政院長帶頭違法、違法亂紀。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播