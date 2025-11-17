中共通緝沈伯洋 黃國昌嗆：總統唯一作為是請韓國瑜幫忙

民眾黨主席黃國昌。（記者方賓照攝）

中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜反嗆「自己生病，要別人吃藥」，賴清德今日回應，真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳的，其實是中國，並不是台灣，請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌今開嗆，賴除了請韓國瑜幫忙以外，到底採取什麼具體作為跟措施？

黃國昌表示，韓國瑜作為立法院大家長已有清楚表明，不管是個別立委或台灣任何一個公民，本來就不該遭受這樣對待。重點是民進黨政府、賴清德總統提出什麼具體作為？賴清德唯一提出的具體作為就是動動嘴巴，要求韓院長幫忙。

「請賴清德不要忘記，你是中華民國的總統！」黃國昌認為，保護中華民國每一位國民是總統責無旁貸的責任，在目前情況下，很遺憾地看到賴清德除了請韓國瑜幫忙以外，到底採取什麼具體作為跟措施？

黃國昌說，中國對台灣在國際社會上的打壓，一直都存在、早就存在也是現在進行式，國人關心的是總統、執政黨到底做了什麼，提出什麼有效方式加以反制，來保護中華民國國民？倘若賴清德覺得這些事情沒辦法解決，要找別人幫忙的話，或許是時候賴總統要慎重考慮，自己還能不能夠兼顧這個職責。

