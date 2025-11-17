為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    友邦吐瓦魯總理任內第3度訪台 首度來台國是訪問

    2025/11/17 11:36 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍歡迎吐瓦魯總理戴斐立率團訪台。（外交部提供）

    我國友邦吐瓦魯總理戴斐立（Hon. Feleti Teo）應我國政府邀請，今（17）日至22日率團來台國是訪問。外交部說明，這是戴斐立任內第3度訪台，在台期間將會晤總統賴清德、外長林佳龍，並參訪我國風景名勝。

    外交部說明，訪團成員包括吐國傳統社群領袖尼烏陶島（Niutao）斐洛沙（Hon. Tuitonga Pelosa）島主及富納富提島（Funafuti）戴席歐（Hon. Siose Teo）島主等，訪團一行已於17日清晨抵台，由外交部長林佳龍親赴機場接機，代表政府向戴總理表達誠摯歡迎之意。

    外交部指出，這次是戴斐立任內第3次訪台，也是首次來台進行國是訪問，戴斐立一行除將會晤總統賴清德及外交部長林佳龍等我國政府高層，就進一步深化兩國邦誼及合作交換意見外，並將參訪我國風景名勝，體驗我國文化風情。

    外交部表示，在「總合外交」的策略下，我國積極在吐瓦魯推行「榮邦計畫」，就加強台吐雙邊經濟韌性及國家發展深入合作，未來將持續為兩國人民打造更繁榮、和諧的未來，並共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

