沈伯洋遭跨境鎮壓 賴清德：砍斷桌子4腳是中國 韓國瑜不應替侵略者找藉口

總統賴清德表示，真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳的是中國，不是台灣。（記者黃政嘉攝）

中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜反嗆「自己生病，要別人吃藥」，賴清德今出席國家檔案館開幕典禮前受訪表示，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於在傷害我國憲政體制，他強調「真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳的，其實是中國，並不是台灣。」請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。

賴清德表示，中國的跨境鎮壓暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼會請韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場聲援沈伯洋，並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會，不能夠沒有態度。

賴清德說，希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何1個人，都是對中華民國主權的傷害。這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說「真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳的，其實是中國，並不是台灣。」

賴清德指出：「我們分屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，我們應團結一致對外，如果我們今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口。」要請韓國瑜三思，「我們分屬不同政黨，競爭難免，但我們屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，我們應一致對外，不應替侵略者找藉口。」

總統賴清德表示，面對境外勢力威脅，應一致對外，不應替侵略者找藉口。（記者黃政嘉攝）

