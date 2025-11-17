立院遲遲不審明年總預算！公督盟提五呼籲：別讓預算之亂重演

公督盟和時代力量等共同召開「國家預算審議不應淪為在野報復工具！ 拖延不審、亂刪亂凍，全民都遭殃！ 請韓院長儘速協商，別讓預算之亂重演！」記者會。（記者方賓照攝）

本屆立法院再度進入預算會期，但明年度（115）中央政府總預算案，自從9月30日排入立法院會報告事項後，迄今仍未交付委員會審查，已經躺在立法院將近48天，恐將導致明年度新興民生計畫受劇烈影響。公督盟今偕同台灣基進等五個本土小黨召開記者會提出預算審查五大原則，呼籲朝野依法準時嚴審、反對惡意通刪、拒絕政治報復性刪減與凍結、黨團提案即時公開透明等。

公督盟指出，立法院過去大多在每年九月底即邀請行政院長、主計長、財政部長等部會首長列席報告總預算案，並交付委員會審查，讓委員會有至少兩個月時間逐部會審查上千頁預算書，並與行政部門充分溝通；然而，今年情況卻大幅偏離常軌，甚至比去年六度退回總預算案的爭議更晚啟動審查。

公督盟續指，自9月30日排入院會以來，115年度中央政府總預算近一個半月毫無進展；朝野針對軍人待遇、警消退休金等爭議遲遲未積極協商，也未履行立法院「依法審查」之憲政義務。依法立院應於11月底前完成預算審查，如今僅剩不到兩週，審查時間被嚴重壓縮，不但恐再使預算審查淪為菜市場喊價，也讓國民黨團先前承諾「115年度不再統刪」形同落空，去年「粗暴統刪」的亂象恐再度浮現。

「總預算審查不是政黨角力的舞台，而是影響國家未來一整年施政的基礎工程！」公督盟呼籲，行政院和立法院應針對明年度總預算展開積極對話，凝聚朝野共識，而立法院長韓國瑜則應立即召集黨團協商，讓總預算案順利交付委員會審查，立法院長的角色不是旁觀者，而是確保預算依時程推進的關鍵責任者。公督盟警告：若因國會怠惰而重演去年亂象，最終受害的將是全體人民。

公督盟強調，在預算審議延宕之下，新興計畫的推動不僅受到高度的不確定性，甚至在預算最終通過後，也恐因時程被壓縮而導致整體建設品質遭到犧牲，以2026年度總預算為例，包括AI運算資料中心建置、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台鐵桃園段地下化、國家藥物韌性整備經費、魚叉飛彈海岸防衛系統，以及0-6歲國家一起養2.0經費等。

去年的總預算審查之亂，至今仍讓社會記憶猶新。公督盟回顧，國、眾兩黨立委現場塗改預算、菜市場式喊價刪減、用黨團決議凌駕委員會專業審查，甚至提案將部分機關業務費刪至1元，讓整個預算審查程序幾近失序。這些荒腔走板的畫面，不僅損害民眾對國會的信任，也嚴重破壞台灣預算制度的完整性。

鑑此，針對明年度總預算審查，公督盟提五大呼籲，一、依法準時嚴審不延宕，朝野黨團總召更應主動協調各委員會召委，暫緩政治爭議法案，優先排審部會民生預算，避免再因程序卡關導致審查時程被壓縮，造成民主監督失能與預算品質下滑；二、落實委員會中心主義，反對惡意通刪。

公督盟續指，三、拒絕政治報復性刪減、凍結，去年國民黨黨團在黨團提案階段，曾提出將多個部會「業務費」刪至1元的荒謬提案，完全背離預算審查應有的專業精神；四、加強委員會和行政部門事前溝通機制；五、黨團提案應即時公開透明，慣例上，預算審查進入黨團協商後最為關鍵，但黨團提案卻長期資訊混亂、公布延遲，許多提案以手寫、塗改、圖片呈現，甚至要一個月後才上網，讓公民難以即時監督，立院應建置「預算提案查詢系統」，提升透明度，讓國會接受人民檢驗。

