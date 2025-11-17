美駐日大使曾酸中國戰狼是「狗」 謝長廷：愛狗人士認為冒犯了狗

謝長廷提到，葛拉斯在幾個月前就曾點出：「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」。謝認為這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑。圖為葛拉斯。（美聯社）

中國駐大阪總領事薛劍因不滿日本首相高市早苗關於「台灣有事」的相關言論，在社群媒體上發表恐嚇性內容，揚言「斬首」，引發日本政界及輿論譁然。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）15日也加入戰局，發文暗酸薛劍。總統府資政、前駐日代表謝長廷16日則在臉書發文，稱讚葛拉斯的美式幽默。

葛拉斯15日在社群平台「X」以英、日兩種語言發文，並PO出一張聖誕賀卡表示「感覺聖誕節提前到了」。葛拉斯在文中標記中國駐日大使吳江浩、中國駐大阪總領事薛劍，並說：「非常感謝你們為進一步深化美日深厚友誼所做的貢獻。」

請繼續往下閱讀...

謝長廷在臉書提到，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。至於薛劍的攻擊性言論，謝長廷提到，葛拉斯在幾個月前就曾點出：「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」。

謝長廷認為，這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑，不過謝長廷也說：「愛狗人士也許會認為是冒犯了狗！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法