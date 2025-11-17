為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美駐日大使曾酸中國戰狼是「狗」 謝長廷：愛狗人士認為冒犯了狗

    2025/11/17 11:12 即時新聞／綜合報導
    謝長廷提到，葛拉斯在幾個月前就曾點出：「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」。謝認為這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑。圖為葛拉斯。（美聯社）

    謝長廷提到，葛拉斯在幾個月前就曾點出：「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」。謝認為這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑。圖為葛拉斯。（美聯社）

    中國駐大阪總領事薛劍因不滿日本首相高市早苗關於「台灣有事」的相關言論，在社群媒體上發表恐嚇性內容，揚言「斬首」，引發日本政界及輿論譁然。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）15日也加入戰局，發文暗酸薛劍。總統府資政、前駐日代表謝長廷16日則在臉書發文，稱讚葛拉斯的美式幽默。

    葛拉斯15日在社群平台「X」以英、日兩種語言發文，並PO出一張聖誕賀卡表示「感覺聖誕節提前到了」。葛拉斯在文中標記中國駐日大使吳江浩、中國駐大阪總領事薛劍，並說：「非常感謝你們為進一步深化美日深厚友誼所做的貢獻。」

    謝長廷在臉書提到，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。至於薛劍的攻擊性言論，謝長廷提到，葛拉斯在幾個月前就曾點出：「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」。

    謝長廷認為，這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑，不過謝長廷也說：「愛狗人士也許會認為是冒犯了狗！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播