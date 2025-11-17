為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬祖東引鄉代會副主席今補選 張雪華當選

    2025/11/17 10:49 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣東引鄉代表會因副主席劉家宏辭世，今天（17日）舉行副主席補選，由連任5屆的鄉民代表張雪華當選副主席。（圖為馬祖日報提供）

    連江縣東引鄉民代表會第12屆第6次定期大會上週五（14日）召開，由於東引鄉代會前副主席劉家宏頸椎椎間盤置換手術後發生嚴重併發症，於10月辭世，今天（17日）辦理副主席補選投票，由連任5屆鄉民代表的張雪華當選。

    東引鄉代會指出，東引鄉應選鄉民代表5席，劉辭世後僅剩4席。依規定，因其所遺任期不足2年，且缺額未達總席次1/2，鄉民代表將不再辦理補選；副主席遺缺將於17日上午辦理補選，由代表互選產生。

    張雪華自第8屆起擔任鄉民代表，迄今已連任5屆，是資深且經驗豐富的民意代表，並曾出任第9、10屆副主席，深受同仁肯定。

    劉家宏於8月7日接受頸椎椎間盤置換手術，惟術後不久即發生窒息性休克，經歷60餘天的治療與搶救仍無法恢復，於10月10日離世，享年47歲。劉家宏曾任2屆中柳村長，任內亦兼任東湧社區發展協會理事長，近年與東引社區健康營造中心合作推動老人共餐等長照服務，深受鄉親肯定。東湧社區發展協會更於去年榮獲衛福部「金卓越社區選拔計畫」之「服務與創新獎」，為社區帶來重大榮耀。

