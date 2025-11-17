賴清德籲韓國瑜「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：中國羅織罪名該被譴責

民進黨立委沈伯洋。（記者方賓照攝）

中國揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德請立法院長韓國瑜聲援沈，卻被韓批評「自己生病要別人吃藥。」對於賴總統今再度呼籲韓院長一致對外、不該為侵略者找藉口，沈伯洋強調，中國延伸其法律管轄權，去羅織罪名，這是應該被譴責的事，對於立法院長來講，不應對這件事有任何其他解讀的狀況才對。

中國以涉嫌分裂國家為由立案偵辦沈伯洋，並揚言透過國際刑警組織進行全球抓捕。賴總統呼籲韓院長維護國會尊嚴，韓卻反嗆「自己生病要別人吃藥」，建議賴廢除台獨綱領、撤回「敵對勢力」說；並稱台灣國安如同一張桌子，包含維護國家、民主自由、美台關係、兩岸和平四隻腳，卻被賴和民進黨砍了3隻。

請繼續往下閱讀...

對此，賴總統今強調，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈，等於傷害我國憲政體制。「請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。」

沈伯洋也說，就像賴總統講的，大家雖不同黨，但都是同一國的，現在遇到的狀況，是國民黨把政黨利益擺在國家利益前面，大家可以仔細思考一下，他只是一個即將被通緝的人，真正已經被通緝的是中華民國的國軍，請問「中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？」相信大家的答案都是一樣的。

沈伯洋認為，今天不管大家的政黨形式、對於意識形態的不同，那都不重要，重點是中國去延伸他的法律管轄權，去羅織罪名，這就是一個應該被譴責的事情，所以對於立法院長來講，不應該對這件事有任何其他解讀的狀況才對。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法