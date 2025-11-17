嘉縣大埔鄉救護能量不足 議員要求增補救護車

大埔分隊新廳舍今年5月剛啟用。（取自嘉義縣消防局網站ˋ）

嘉義縣消防局第三大隊大埔分隊新建廳舍今年5月16日落成啟用，但縣議員詹黃素蓮說，當地救護能量不足，雖有新廳舍，但消防隊僅有1輛救護車，有多起疾病、車禍案件因救護車無法即時載送而導致惡化，應再新增一輛備用救護車，要求縣府改善；縣長翁章梁說，目前已進行跨局處支援，調派衛生所救護車協助，會再請消防局統計過去3年需其他分隊緊急調撥救護車的案件數量進行瞭解，討論改善方案。

詹黃素蓮說，今年6月大埔鄉發生嚴重車禍造成1死1傷，疑有等待救援過久情形，而7月有老阿嬤跌斷腿，因等待救護車時間長，導致傷勢惡化，還有待產產婦叫不到救護車，而是由鄰居緊急送往醫院，半途就生產，最近有鄉親因直腸癌血流不止，未即時叫到救護車，家人載送到醫院半途中，才由救護車接駁。

詹黃素蓮說，在地鄉親認為，大埔鄉台三線假日常有重機車隊出遊，車禍頻傳，大埔分隊救護車僅1輛，還要支援阿里山鄉茶山村、山美村及新美村，救護能量不足，偏鄉居民也應享有充足的救護資源，消防局應加強改善。

嘉義縣消防局長蔡建安說，大埔分隊配置11人，因勤務調度關係，目前為10人值勤，因轄區廣大，路程遙遠，救護車出勤有時鄉親會認為等待時間較久，消防局會加強人員訓練，而明年會有新進人員進用，將優先派至大埔分隊補足人力。

縣議員詹黃素蓮要求改善大埔鄉救護能量不足問題。（擷取自嘉義縣議會直播）

民眾留言反映大埔鄉救護資源不足問題。（詹黃素蓮提供）

