為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北京嗆聲日本、軍演恐嚇 蘇嘉全：中國無所不抗議 最後都會無效

    2025/11/17 10:32 記者黃靖媗／台北報導
    臺灣日本關係協會會長蘇嘉全出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」。（記者陳逸寬攝）

    臺灣日本關係協會會長蘇嘉全出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」。（記者陳逸寬攝）

    日本首相高市早苗針對台灣有事的發言遭到中方抗議，中國更宣布將在黃海進行實彈射擊。對此，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今（17）日表示，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係而言是霸權行為，他覺得日本政界對中國的抗議有種麻痺的感覺，中國「無所不抗議，到最後抗議都會無效」。

    蘇嘉全今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前受訪表示，中國對台灣的問題，每件涉及台灣的事情中國都會抗議，包括外交部長林佳龍赴日、總統府資政謝長廷獲頒天皇獎章等，中國都在抗議，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係來講是霸權行為，所以我們也覺得，日本政界對中國的抗議有種麻痺的感覺，「無所不抗議，到最後抗議都會無效」。

    針對中國在黃海實彈射擊，蘇嘉全說，中國對台也常常試射飛彈，他認為中國這種所謂的實彈射擊，是一種恐嚇國際、恐嚇日本，甚至恐嚇台灣的一種手段，他觀察，日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，中國未必會在國際關係當中得利。

    蘇嘉全也表示，台日關係自從台積電到日本後，在經貿、觀光、服務業等領域彼此合作，甚至於進一步各方面資訊共享，雙方進行全面性的合作；蘇指出，不久前花蓮馬太鞍出現堰塞湖災情後，日本國土交通省更贊助台灣主動透過衛星監測堰塞湖水位的儀器，顯示台日關係一直朝正向發展前進。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播