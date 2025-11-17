為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白再度強修財劃法 卓榮泰：行政院全面迎戰自提院版

    2025/11/17 09:37 記者黃靖媗／台北報導
    行政院長卓榮泰出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」。（記者陳逸寬攝）

    立法院上週五再度強修財劃法，行政院長卓榮泰今（17）日表示，他感到非常遺憾、訝異，對於立法院野黨團突然的動作，行政院會全面的迎戰，行政院仍會提出院版，通過後送立法院審議。

    卓榮泰今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前受訪表示，他上週在立法院總質詢備詢時已說過，行政院本週會邀請各地方政府，對財政收支劃分法再修訂的行政院版本做最後確認，但立法院卻在上週五以提前方式，匆匆忙忙通過再修訂財劃法。

    卓榮泰指出，上週五通過的再修訂財劃法內容將造成更大的問題，會比過去公式計算錯誤的問題更大，這部分行政院會在今日做最後的再次認定，週四行政院仍會依照明天與地方政府談過後，提出財劃法的行政院會討論，正式通過財劃法院版，通過之後會送立法院來審議。

    卓榮泰表示，希望能有更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，且全民國民共享的財劃法，這才是因應之道，對於立法院野黨團突然的動作，行政院會全面的迎戰。

    熱門推播