藍白再度強修財劃法 卓榮泰：行政院全面迎戰自提院版

行政院長卓榮泰出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」。（記者陳逸寬攝）

立法院上週五再度強修財劃法，行政院長卓榮泰今（17）日表示，他感到非常遺憾、訝異，對於立法院野黨團突然的動作，行政院會全面的迎戰，行政院仍會提出院版，通過後送立法院審議。

卓榮泰今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前受訪表示，他上週在立法院總質詢備詢時已說過，行政院本週會邀請各地方政府，對財政收支劃分法再修訂的行政院版本做最後確認，但立法院卻在上週五以提前方式，匆匆忙忙通過再修訂財劃法。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，上週五通過的再修訂財劃法內容將造成更大的問題，會比過去公式計算錯誤的問題更大，這部分行政院會在今日做最後的再次認定，週四行政院仍會依照明天與地方政府談過後，提出財劃法的行政院會討論，正式通過財劃法院版，通過之後會送立法院來審議。

卓榮泰表示，希望能有更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，且全民國民共享的財劃法，這才是因應之道，對於立法院野黨團突然的動作，行政院會全面的迎戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法