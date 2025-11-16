為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    友善高齡環境4-4》照顧母親到專業長照 郭淑玲：讓長輩感受被疼惜

    2025/11/16 23:40 記者蔡愷恆／台北報導
    10月獲得「優良長期照服人員資深敬業獎」的郭淑玲年已半百，在士林靈糧堂附設安馨居家式服務類長照機構服務近5年。（台北市社會局提供）

    10月獲得「優良長期照服人員資深敬業獎」的郭淑玲年已半百，在士林靈糧堂附設安馨居家式服務類長照機構服務近5年。（台北市社會局提供）

    今年十月獲得「優良長期照服人員資深敬業獎」的郭淑玲已半百，已在士林靈糧堂附設安馨居家式服務類長照機構服務近五年，在投入長照產業之前，她長年頻繁進出重症病房，專職在家照顧母親，直到母親完全康復，在醫師與護理師鼓勵下，自主進修就讀職能學院，考取照服員證照。

    郭淑玲表示，雖然這份工作辛苦，時常需要協調家庭跟醫療需求的觀念不合。她提到，有時制度上會讓她感到不知所措，由於簽約者與真正照護者可能並非同一人，不同家庭成員常出現意見不一，甚至出現家庭問題，但服務久了也會產生成就感，尤其當受照護的長者、家屬把你當作一家人，也看到家屬是真心努力照顧長輩，就是最好的回饋。郭淑玲感性地說：「有時什麼都不必說，只需要靜靜陪伴，就是長輩想要的幸福。」

    郭淑玲說，「有朝一日我也將老去，趁自己還有能力，和這些長者相遇、相知，即使病痛無法痊癒，沒辦法逆轉年老色衰，但可以讓他們感受有人想守護、想疼惜他們，是這份工作最大的價值所在。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播