鎖定18-40歲關心公共議題青年 何欣純「台中青純力培力營」報名

立委何欣純將於年底舉辦「台中青純力培力營」，今天宣布開放18至40歲青年報名。（何欣純提供）

民進黨已經正式提名立委何欣純參選台中市長，為了號召更多年輕人關心公共事務，何欣純今天宣布，「台中青純力培力營」正式開放報名，將於12月27、28日在台中翔園航太研習園區舉行，鎖定18至40歲關心公共議題、期待參與城市治理與政策對話的青年，交流對台中的願景想望，用實際行動讓台中更好。

何欣純表示，台中人口不斷攀升，未來台中需要更多青年參與公共事務與對話，從關心公共議題、社會參與到政策實作，讓青年的好點子成為可落地實踐的城市願景，因此特別選在大學學期結束、寒假開始前舉辦2天課程培力營隊，讓更多青年能參與、深入交流。

何欣純指出，本次營隊預計邀請講師是「旗艦卡司、支支強棒」，來自社會各領域，課程主題涵蓋地方基層經營、兩岸國安、幕僚政策實務及公民社團連結等多元面向的課程內容，有助學員將想法轉化為實際行動力，打造完整的青年培力課程。

何欣純說，接下來將會陸續公布旗艦級講師陣容，歡迎大專院校學生、社會新鮮人與公民團體夥伴踴躍報名，期盼透過營隊，將經驗與資源傳承給年輕世代，也能深化青年對公共事務的行動力，為台中提出更好的政策解方，打造台中欣欣向榮的未來。

