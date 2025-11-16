中共通緝沈伯洋 北社：韓國瑜「吃藥說」戲謔 背棄國家尊嚴

立法院長韓國瑜。（資料照）

民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由，揚言全球抓捕，但立法院長韓國瑜卻反酸「自己生病，要別人吃藥」；國民黨立委羅智強更開嗆，沈伯洋欺負中配、自作自受。對此，台灣北社發布聲明抨擊，面對中共跨境追捕，國民黨的噤聲與戲謔，是對國家尊嚴的背棄。

台灣北社指出，中國日前以片面方式宣稱對台灣立委展開調查，並揚言跨境追捕，這是對我國司法主權與國家安全最粗暴的侵犯。任何正常民主國家遇到此等挑釁，國會與各政黨本應一致對外，明確捍衛民主憲政與國家主權。

「然而，我們看到的卻是極度失格的一幕。」台灣北社續指，立法院長韓國瑜不但沒有展現應有的國會高度，反以「自己生病、叫別人吃藥」等戲謔語調回應，將中共的跨境施壓貶為茶餘飯後的笑談。此舉不僅迴避問題核心，更使自身政黨在國際民主社會面前顏面盡失，與台灣當前的民主水準與公民期待，存在嚴重的落差。

台灣北社批評，在民進黨團提出譴責中共的決議時，國民黨立委更發文以「欺負中配、自作自受」等說法反對到底。此種論述完全脫離事實，「依法行政」就是針對違法行為本身，從不針對任何族群；把法治議題族群化，本質上就是典型的挑撥與分化語言。台灣從未欺負任何族群，之所以要嚴格執法，正是為了要保護千千萬萬守法、努力生活的外籍配偶與善良家庭。

另，攸關國際法定位的重大議題「聯合國2758號決議並未處理台灣地位」相關決議文在立法院遭國民黨擱置一年。台灣北社認為，此議題是全球民主同盟努力釐清的重要事實，本應是台灣政黨共同維護的核心立場。然而該黨在面對中共相關議題時，長期呈現閃躲、杯葛、噤聲的態度；不敢面對，卻以情緒性指控掩飾自身的怯懦。

台灣北社嚴正提出三大呼籲，一、中共跨境追捕台灣立委，是對我國主權與憲政體制的公然挑戰。國會必須以嚴肅態度回應，而非以戲謔敷衍；二、「欺負中配」的說法是典型分化話術。保護外籍配偶的方式，是維護法治、加強執法，而非在違法行徑中找尋藉口；三、聯合國2758號決議攸關台灣的國家主權。任何政黨若不願面對，就是向敵國輸誠，背棄台灣2300萬人民的共同利益與尊嚴。

台灣北社重申，政黨政治下的所有參與者必須謹記，今日的每一句話、每一次表態，都會在歷史長河中留下紀錄；有人選擇站在主權前線，有人選擇沉默；有人與民主同行，有人卻向境外勢力跪舔投降。歷史會記錄誰在關鍵時刻守護台灣。祈願所有政黨都能恪遵國家忠誠義務，為台灣民主憲政與國家主權，齊心戮力。

