競爭白熱化！林世賢成立「彰化隊」 民進黨4人爭取縣長提名

彰化市長林世賢今天成立彰化隊，現場湧入大批支持者。（記者湯世名攝）

繼前彰化市長邱建富、立委黃秀芳與陳素月先後成立競選彰化縣長辦公室後，彰化市長林世賢也在今天（16日）舉辦「彰化隊挺彰化」成立大會，宣布爭取民進黨縣長提名，逾2000人到場支持。林世賢說，這不是個人選舉造勢活動，是跨黨派、跨領域，他並宣示打造彰化成為綠能AI科技首都，徹底擺脫低薪命運，讓彰化再次繁榮。

對於彰化縣文雅畜牧場有4萬顆芬普尼雞蛋外流到台中，有3萬顆恐下肚，林世賢指出，這代表縣府管理鬆散、螺絲鬆掉，因此未來的縣府應由有能力、有效率的人管理，與中央一起配合，讓防疫做到最好。對於黨內4位縣長參選人，林世賢說人民不喜歡派系，因此他跨越派系、組成彰化隊；政府必須超越派系，為人民著想，不能為派系所操控。黨內民調一定要做到透明、公開、公平、公正。

林世賢並提出未來彰化科技產業發展5大願景，包括善用彰化的綠能，因為未來所有新興科技產業必須使用綠電；成立AI算力中心；運用AI算力中心全面升級彰化精密機械產業；應用AI加上彰化製造加工世界冠軍的水準，將徹底讓傳統產業升級轉型，投入無人載具、無人機、無人船、機器人等產業；發展智慧農業。

下屆彰化縣長選舉民進黨已有4人表態競逐，除了今天成立彰化隊的林世賢，前彰化市長邱建富已於10月30日率先成立競選辦公室。立委黃秀芳在11月1日成立縣長初選辦公室，立委陳素月則在15日掛牌成立競選縣長辦公室，競爭白熱化。

林世賢宣示將打造彰化成為綠能AI科技首都，讓彰化再次繁榮。（記者湯世名攝）

林世賢揮舞大旗，無人機同時升空造勢。（記者湯世名攝）

滾動大氣球象徵彰化隊要翻轉彰化的經濟。（記者湯世名攝）

