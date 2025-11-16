為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    5款中製AI生成內容偏頗貶台 陸委會：已限制公部門使用

    2025/11/16 18:38 記者陳鈺馥／台北報導
    國家安全局示警，中國製包括DeepSeek「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊；陸委會今強調，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國軟、硬體及相關資訊服務。（路透檔案照）

    國家安全局示警，中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，稱「台灣地區不存在國家領導人」。陸委會今日強調，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國軟、硬體及相關資訊服務。

    國安局揭露，包含「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」5款中國製「生成式AI語言模型」，有政治立場親中、歷史認知偏差等問題。

    值得注意的是，凡涉及兩岸、南海、中國議題時，中國製AI所生成的內容，均採用中共官方立場，宣稱「台灣由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」。

    對此，陸委會表示，對於中共運用各類AI語言模型等應用程式，散播錯誤訊息，製造社會對立與爭議，已多次提醒使用中國APP應注意相關潛在風險，包括個資洩漏、資訊安全及兒少身心健康等問題，目前政府基於資安考量，已限制公部門資通訊設備使用中國軟、硬體及相關資訊服務。

    陸委會指出，數位發展部等主管機關刻依據賴總統3月13日指示，持續採取積極有效作為，以保障我數位環境安全。政府也會持續強化國人媒體識讀教育，提高民眾對網路錯假內容的辨識能力，反制中共運用中製APP對台滲透與統戰作為。

