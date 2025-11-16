為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    剖析「國民黨4路線」旅日學者：陷不敢統、不敢獨、不敢抗困境

    2025/11/16 18:06 記者林欣漢／台北報導
    日本東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠（右）剖析「國民黨的4條路線」。左為活動與談人、論述工坊負責人曾柏文。（記者叢昌瑾攝）

    日本東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠（右）剖析「國民黨的4條路線」。左為活動與談人、論述工坊負責人曾柏文。（記者叢昌瑾攝）

    中華民國派青年智庫「新共和通訊」月前發表新書《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》，今日舉辦首場新書巡迴座談，邀請到日本東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠剖析「國民黨的四條路線」。林泉忠直言，國民黨自首次政黨輪替以來，最大危機在於「國家論述的模糊化」，這使得黨在年輕世代間逐漸失去共鳴；相較於民進黨明確的「台灣主體」論述，國民黨陷入「不敢統、不敢獨、不敢抗」的曖昧困境。他重述書中論述過的提醒，如果國民黨持續「和稀泥、得過且過」，終將走向凋零。

    林泉忠闡述國民黨內長期以來並存的4條路線與心態，首先維持既有的模糊路線：以「九二共識」為基礎，主張兩岸和平交流與「不統、不獨、不武」的現狀路線。其次，徹底本土化：勇於更新國家論述，與台灣主流民意接軌，轉型為本土政黨。第三，反共不反中：重拾中華民國為本位的「反共」價值，主張統一以民主自由為前提，對中共展開「論述反攻」。第四，和平促統：雖少人公開主張，但部分黨內人士認為應順應中國崛起，藉經濟整合維持台海和平。

    林泉忠指出，這4條路線與心態的並存，導致國民黨在政策與論述上「進退失據、面目模糊」。他也特別提到，未來2028大選，台中市長盧秀燕仍是建制派內最具潛力的政治人物；而對於國民黨主席鄭麗文的新路線，包括外界關注的秋祭爭議等，外界不用急於貼標籤，「應該再給她一點時間來觀察。」 

    活動與談人、論述工坊負責人曾柏文指出，國民黨內對鄭麗文的疑慮，以及鄭本身不畏爭議的風格，可能造成「國民黨內各種次團、生態系將更加蓬勃發展，更加多元化」的意外正面效果，有別於過去一言堂、主席說了算的文化。例如前國民黨主席朱立倫的青年小編群成立的「風向株式會社」、各地青年民代的連線，乃至各縣市長團隊等，將呈現更豐富多元的論述生態。 

    主辦單位「新共和通訊」創辦人林家興表示，未來將持續邀請《藍晒圖》一書作者群於台灣各地及美國東西岸舉辦相關主題對談，也將視場次內容邀請不同領域學者專家、地方人士，共同探討中華民國國家論述與地方治理議題的未來方向。

    中華民國派青年智庫「新共和通訊」月前發表新書《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》，今舉辦首場新書巡迴座談。（記者叢昌瑾攝）

    中華民國派青年智庫「新共和通訊」月前發表新書《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》，今舉辦首場新書巡迴座談。（記者叢昌瑾攝）

