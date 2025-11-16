碰到中國議題就杯葛、噤聲 綠批藍白：行走江湖總是要還

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

從立法院國安法案屢遭阻擋、反對中國扭曲聯合國大會2758號決議之公決案延宕1年無下文，再到近期中國揚言抓捕民進黨立委沈伯洋等事件，藍白立委被控碰到中國議題就杯葛、噤聲、閃躲。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，因為現在國民黨在沒有中央執政的情況下，它不需要為中央執政的癱瘓或失能負責，所以不斷用意識形態對抗，來鞏固它的基本群眾；但在江湖上走，總是要還的。

鍾佳濱指出，對於國民黨所為當然要譴責，可以批評它親共、背離台灣主流民意等，但由於明年選舉不是中央選舉，所以對於這樣的警告，他們有恃無恐。如果說接下來明年選的是中央政府的總統和國會選舉，他們就不敢了，因為他們知道主流民意會決定誰是未來的中央執政權。

請繼續往下閱讀...

「我是比較悲觀」。鍾佳濱認為，現在民進黨不管怎麼譴責國民黨親共，或是不敢出來捍衛包括民進黨國會議員沈伯洋、台灣人民的人身安全等，但現實上他們不會受到制裁，台灣主流民意就算不喜歡他，也不太容易在明年的選舉中表達出來，只能間接影響，但是他們這樣做不是沒有成本，在江湖上走，總是要還的。

鍾佳濱舉國民黨新任黨主席鄭麗文為例，會去靠近鄭、和躲鄭的是哪些人？國民黨立委可能比較多會跑向她，反觀藍營地方諸侯會躲著她，這很明顯，會躲的就是明年要接受民意檢驗的地方諸侯，會跑去和她沾光的，則是因為有聲量。

鍾佳濱也說，藍營支持者也不見得支持鄭麗文的傾中立場，可是在藍軍心目中，鄭是打倒民進黨的強心劑，這兩種情緒混雜在一起，分不出來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法