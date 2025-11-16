為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    碰到中國議題就杯葛、噤聲 綠批藍白：行走江湖總是要還

    2025/11/16 18:06 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    從立法院國安法案屢遭阻擋、反對中國扭曲聯合國大會2758號決議之公決案延宕1年無下文，再到近期中國揚言抓捕民進黨立委沈伯洋等事件，藍白立委被控碰到中國議題就杯葛、噤聲、閃躲。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，因為現在國民黨在沒有中央執政的情況下，它不需要為中央執政的癱瘓或失能負責，所以不斷用意識形態對抗，來鞏固它的基本群眾；但在江湖上走，總是要還的。

    鍾佳濱指出，對於國民黨所為當然要譴責，可以批評它親共、背離台灣主流民意等，但由於明年選舉不是中央選舉，所以對於這樣的警告，他們有恃無恐。如果說接下來明年選的是中央政府的總統和國會選舉，他們就不敢了，因為他們知道主流民意會決定誰是未來的中央執政權。

    「我是比較悲觀」。鍾佳濱認為，現在民進黨不管怎麼譴責國民黨親共，或是不敢出來捍衛包括民進黨國會議員沈伯洋、台灣人民的人身安全等，但現實上他們不會受到制裁，台灣主流民意就算不喜歡他，也不太容易在明年的選舉中表達出來，只能間接影響，但是他們這樣做不是沒有成本，在江湖上走，總是要還的。

    鍾佳濱舉國民黨新任黨主席鄭麗文為例，會去靠近鄭、和躲鄭的是哪些人？國民黨立委可能比較多會跑向她，反觀藍營地方諸侯會躲著她，這很明顯，會躲的就是明年要接受民意檢驗的地方諸侯，會跑去和她沾光的，則是因為有聲量。

    鍾佳濱也說，藍營支持者也不見得支持鄭麗文的傾中立場，可是在藍軍心目中，鄭是打倒民進黨的強心劑，這兩種情緒混雜在一起，分不出來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播