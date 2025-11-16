國會僵局有解？鍾佳濱：明年選舉結果牽動藍黨團作為

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

從「國會擴權法案」到「財政收支劃分法」二度修法，藍白立委於本屆立法院強行通過一連串爭議法案，再加上憲法法庭停擺，執政團隊施政陷入嚴重困境。對於國會僵局是否有解？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民主國家的政治權力，是隨著選舉移轉的，國會藍綠黨團之間的僵局必須由外部力量改變，明年地方選舉勝選的國民黨縣市首長或可成為藍營共主，他才能影響黨團後續的相關作為。

鍾佳濱認為，現在國民黨的中央國會議員和地方縣市首長，並沒有被一個有力的黨中央所指揮，這就是問題所在，目前國民黨團做的事情，就是對抗民進黨行政部門，它不會去考量地方諸侯們的選舉需求，純粹就是削弱民進黨的中央執政，並沒有要為地方執政創造更好的基礎。

請繼續往下閱讀...

他指出，這次在非洲豬瘟、花蓮災害出現後，地方人民很清楚，雖然地方是國民黨在執政，但能夠解決民眾需求的是中央政府，這些事件發生後，台灣社會已開始產生思考，本來一般民眾會認為，藍白國會多數去攻擊民進黨中央執政，好像距離自己很遙遠，包括國防預算、財政能力等，「我怎麼知道有無差別？」

鍾佳濱說，但是如果接下來，癱瘓中央執政能力所造成的結果，是會影響到地方施政效能時，民意可能會在明年的縣市長選舉對藍營執政縣市造成負面衝擊。台灣現在雖然是中央和地方分別在為人民服務，但事實上，大部分的福利政策都是中央在出錢，一旦中央無法負擔，人民就會意識到，「喔，這和我有關。」

他直言，明年縣市長大選牽動國民黨縣市諸侯未來掌握黨權的機會，他們會繼續完全放任由國民黨的中央國會黨團，去影響他們不管是掌握黨權，甚至問鼎2028年總統大位的路徑嗎？

鍾佳濱認為，國會僵局不可能靠藍綠黨團自己解決，一定要靠外部力量，當國民黨中央有更高的政治力量，才能指揮黨團採取什麼作為，現在藍綠黨團打到這種程度，不可能妥和、和解，一定要有更高力量改變現在的僵局，由明年地方選舉民意投票所決定的國民黨領袖，由他來處理，他的目的當然是取得中央執政，才有可能改變相關作為，包括要不要和民進黨妥協、要不要繼續和民眾黨合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法