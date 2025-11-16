批在野如敵對國破壞台灣政治體制 公督盟：用選票「撥亂反正」

公督盟執行長張宏林。（資料照）

藍白從去年強推國會擴權法案、「憲訴法」修惡、到今年「財政收支劃分法」二度修法，再配合癱瘓憲法法庭，讓執政團隊施政陷入嚴重困境。面對如今憲政僵局，公督盟執行長張宏林今受訪時痛批，在野黨已不是在監督政府，宛如敵對國家在對台灣政治體制的破壞，如今只能期待明年地方選舉時，透過全民來撥亂反正，警告藍白不應過度的擴權。

張宏林表示，解決台灣目前憲政僵局有幾個方法卻被藍白阻礙，首先，是由總統來院際協調，但藍白兩黨現在刻意的詆毀我國元首，提醒批判是在野黨的一個堅持，但如今的在野黨是在減損總統的威信；再者，藍白透過「憲訴法」修法讓大法官釋憲門檻提高，又不通過大法官的提名人選，不僅違憲亂政、更癱瘓中華民國政府的運作。

「在野黨已不是在監督政府，宛如敵對國家在對台灣政治體制的破壞，已非民主政黨競爭應有的方式！」張宏林也批評，今年迄今已11月中，立法院仍尚未審議明年度中央政府總預算，藍白從挖空財政、癱瘓憲政運作、破壞財政紀律，削弱行政權，意圖塑造立法院獨大。

張宏林示警，如果現在藍白仍執意用毀滅式的方式來監督，只能呼籲在九合一的選舉時，透過全民來撥亂反正，民主制度的好處是至少還有定期選舉，若九合一選舉有做一些質變，可以警告藍白不應過度的擴權。

