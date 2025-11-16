照顧心理健康 賴清德：1.3億元推兒少心智病房計畫

總統賴清德出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」。（記者陳逸寬攝）

台灣面臨少子女化威脅，賴清德總統今表示，為鼓勵兒科及相關科別醫師留任，政府已提出獎勵措施，另也透過幼兒專責醫師制度、提升相關醫療給付等措施，希望兒童可以獲得穩定的健康照顧，且在兒童心理健康方面，政府補助1.3億元推動兒童、青少年精神醫療心智病房計畫，希望提供身心的完整照顧。

賴清德總統今日出席台大「健康台灣深耕論壇」，會中致詞提到，近年來兒科醫師不好找，政府持續推動「幼兒專責醫師制度」，截至今年9月有超過2500位醫師加入，將近1200家院所參與，照顧超過26.8萬名3歲以下兒童，照顧涵蓋率達到65%，希望讓更多孩子獲得連續性、穩定性的健康照顧。

另健保相關給付方面，賴清德總統說，明年健保署為0到6歲兒童照顧匡列健保額度249億元給兒科使用，另去年至今年已對兒童重症醫療挹注8.57億元，包含調升兒童重症住院支付、「低度/中度/高度生物等效劑量質子放射治療」等，預估每年將有100名兒童癌症患者受惠。

賴清德總統也提到，今年年底預計提高兒科病房和ICU（加護病房）住院診察費，並於明年1月實施，也針對兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等，政府都會加強資源加強投入，同時也提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵，截至今年10月，累積獎勵231位住院醫師、149位研修醫師留下來。

兒童心理健康方面，賴清德總統指出，政府補助1億3千萬元推動「佈建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫」，目前台大兒童醫院與台中榮總均有設置兒童心智病房，總計21床，建立跨專業精神醫療團隊與教育訓練機制，讓孩子身心健康能獲得更加完整的照顧。

