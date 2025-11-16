為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「台獨打手」被通緝 閩南狼現身彰化站台：台灣不是中國的！

    2025/11/16 16:47 記者湯世名／彰化報導
    閩南狼今天（16日）下午為民進黨彰化縣長參選人林世賢站台時指出，共產黨一直想要占有台灣，但他要說「台灣不是中國的。」（記者湯世名攝）

    繼民進黨立委沈伯洋被中國「立案偵查」、發布全球通緝後，閩南狼也被中國發布通緝，今天（16日）下午閩南狼現身彰化市為民進黨彰化縣長參選人林世賢站台時指出，中國說他是台獨打手，他剛聽說時狐疑「我錯在哪裡？」中國軍艦每天襲擾台灣，嘗試侵略台灣，共產黨一直想要占有台灣，但他要說「台灣不是中國的。」

    閩南狼說，台灣其實不是一個非常安全的地方，自從馬英九執政之後，台灣的社會環境、年輕人已經被中共認知作戰洗腦，很多年輕人已經忘記台灣的民主自由多麼的得來不易，人民手中的一張張選票，都是民主前輩用命、用血拚出來的。現在民主富二代一定要站出來捍衛台灣應有的權利，不能再讓共產黨滲透，讓我們覺得共產黨的錢很好賺，就要向他們低頭、做他們的奴隸，所以下一次一定要贏，台灣一定要加油。

    他認為，現在說愛台灣的兩種人，一種是真正捍衛台灣民主自由，另一種是想要奴役台灣人民的，其中包括共產黨，和舔共的國民黨；國民黨想要跟著共產黨繼續禍害台灣，大家應該堅守陣地，讓更多年輕人站出來，捍衛我們自己的台灣。真正愛台灣的政黨、捍衛台灣民主自由的政黨就是民進黨，大家來讓彰化縣長參選人林世賢當選。

    林世賢彰化隊成立大會湧入逾2000人。（記者湯世名攝）

