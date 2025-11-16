擋國安法案、「通緝沈伯洋」噤聲 民進黨團批：國民黨是北京看門人

立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，一個在野黨如果對內只會兇民進黨，對外卻不敢得罪北京，那就不是台灣的守門員，而是北京在台灣最放心的「看門人」。（資料照）

從立法院國安法案屢遭阻擋、反對中國扭曲聯合國大會2758號決議之公決案延宕1年無下文，再到近期中國揚言抓捕民進黨立委沈伯洋等事件，藍白立委被控碰到中國議題就杯葛、噤聲、閃躲。民進黨團書記長陳培瑜批評，一個在野黨如果對內只會兇民進黨，對外卻不敢得罪北京，那就不是台灣的守門員，而是北京在台灣最放心的「看門人」。

陳培瑜表示：「我必須很直白地說，這幾年國民黨在中國相關議題上的表現，比起替台灣把關，更像是在替北京看門。」國安法案能拖就拖、2758號決議不敢說清楚、沈伯洋被中國通緝也噤若寒蟬，似乎成為北京最放心的「看門人」。

陳培瑜指出，對於多數中間選民來說，不是要誰喊口號喊得最大聲，而是要一個在壓力來的時候，站得住腳、說得出實話的政黨。當國民黨在中國議題上選擇軟弱，其實是把風險往台灣人身上推；「風險一旦變高，最先受傷的是誰？是拿固定薪水、在本土產業打拚的一般家庭。」

陳培瑜說，對經濟選民來說更清楚：「國安風險就是投資風險。」當一個政黨讓北京覺得「你放心，我會幫你顧著台灣」，換來的不是穩定，而是不斷加碼的打壓與試探。企業要的是一個敢清楚說「台灣不是中國的一部分、我們自己決定未來」的政府，這樣全球供應鏈才願意把高階投資、關鍵工作留在這裡。

「年輕人看得更明白。我們要的是可以自由選工作、自由出國、自由上網發文的生活，而不是每天猜北京心情好不好。」陳培瑜表示，當國民黨在關鍵時刻選擇當「北京的看門人」，代價不是政治人物自己付，而是所有年輕人接下來30、40年的職涯、創業夢一起被綁進去。

陳培瑜強調，台灣需要的是替人民看管民主自由的守門員，而不是替北京看門的人，下一次投票，中間選民、經濟選民、年輕人都可以問自己一句：「我把權力交給誰，會讓台灣更安全、更有機會，還是只會讓北京更放心？」

