立法院長不挺沈伯洋 學者：在野黨「國家認同錯亂」是民主最大破口

針對中國紅色通緝民進黨立委沈伯洋，立法院長韓國瑜12日召開記者會，呼籲民進黨廢除台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力。（資料照）

民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由，揚言全球抓捕，施以「長臂管轄」，但立法院長韓國瑜卻未能與沈伯洋一致砲口對中，反而呼籲民進黨廢除台獨黨綱、撤回境外敵對勢力說。東吳大學政治學系助理教授陳方隅今受訪表示，在野黨「國家認同錯亂」、敵我意識不分的問題，正是台灣民主最大的破口。

陳方隅受訪表示，針對中國對我國的軍機、軍艦繞台威脅，以及揚言斷絕進出口等經濟上的威脅等，我國在野黨都不願意給予譴責；中國如此侵門踏戶，在野黨卻不願意在最低成本的言語上表態，對國際來說是送出很錯誤的訊號，形同台灣內部有一群人認為中共這樣做是很有道理的，對台灣安全相當危險。

請繼續往下閱讀...

陳方隅指出，中國從2019年開始，就試圖找台人去做「民主協商」，名義上是民主，但實際上是找台灣在野黨去為中國背書，國民黨、民眾黨等台灣在野黨為了獲得網軍助選、補助等好處，就傻傻地去附和中共，認為只要和中共合作就能打敗民進黨。

陳方隅認為，在野黨現在只想打民進黨，對民進黨的恨已多過於正常的判斷力，判斷時沒有考慮對台灣是否有好處，而不願意為台灣主權發聲，當中國罵民進黨時，在野黨還在幻想能否與中國合作打擊台灣主體。

陳方隅總結指出，在野黨「國家認同錯亂」、敵我意識不分的問題，正是台灣民主最大的破口。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法