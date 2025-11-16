為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白在國會「拉緊手煞車」 陳培瑜：最後人民在下次選舉幫他們鬆手

    2025/11/16 16:09 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    從「國會擴權法案」到「財政收支劃分法」二度修法，藍白立委於本屆立法院強行通過一連串爭議法案，再加上憲法法庭停擺，執政團隊施政陷入嚴重困境。對於國會僵局是否有解？民進黨團書記長陳培瑜直言：「解鈴還需繫鈴人。」藍白若不鬆手，最後就是人民用下次選舉幫他們鬆手，這就是接下來2年的關鍵。

    對於國會朝野高度對抗，陳培瑜直言：「解鈴還需繫鈴人。」她並反問：「這個結是誰打的？是藍白在國會硬推爭議法案、拉高對抗，把手煞車拉到最緊；要真正降溫、鬆手，第一步也要他們願意回到正常監督，而不是把癱瘓當本事。」

    對於執政黨因應策略，陳培瑜認為可從兩部分著手。首先是制度戰線要走到底，國會擴權、財劃法有違憲疑慮之處，就用釋憲、訴訟把界線畫清楚，告訴社會：「多數有邊界，多數不能違憲。」每一次表決、每一次程序違反，都記名、都說清楚，讓歷史留下紀錄，讓打結的人知道，解鈴還是要回到制度。

    陳培瑜續指，另一部分是「政策不能停。」她認為，行政部門、地方政府能做的事還是要做，把建設、教育、社福一件一件往前推；被卡的，就公開透明向人民報告：「哪一條是被誰擋住，受害的是哪一群人？」讓藍白每一次杯葛，都對應到一個被犧牲的族群，讓社會看清楚，到底是誰在綁手綁腳。

    陳培瑜形容現在的國會，藍白把手煞車拉得很緊，想讓這台車開不快；司機再怎麼努力往前開，都聞得到燒焦味。問題是，這台車不叫民進黨，也不叫國民黨，它叫「中華民國」。手煞車拉太久，輪胎會燒掉，車上每一個人——也就是台灣人民——都要一起付出代價。

    對於國會僵局是否有解？陳培瑜仍保持樂觀，但她認為，解鈴還需繫鈴人，藍白若不鬆手，最後就是人民用下次選舉幫他們鬆手，這就是接下來2年的關鍵。

