    政治

    沈伯洋遭中共通緝 IPAC共同創辦人發文「公開力挺」

    2025/11/16 16:34
    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德，昨日在社群平台公開聲援台灣立委沈伯洋。（圖擷取自@lukedepulford Threads）

    中共政府近期以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言對台灣立委沈伯洋展開全球抓捕，引起國際社會關注與聲援，目前各國政府及國際刑警組織也陸續出面打臉中共戰狼式謬論，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford），也於昨（15）日發文聲援力挺台灣人與沈伯洋。

    裴倫德15日在社群平台X（原推特）、Threads帳號，分享台灣圖文作家「台派寶寶bb」繪製的2張作品。從圖像顯示，一張為Q版沈伯洋獨自抱著迷你台灣的模樣，另一張則是Q版沈伯洋被其他男女老少圍繞，而這2張作品都有用英文寫下，「勇敢的台灣人，我們一起守護我們的國家、守護自由民主的價值，守護為台灣挺身而出的人。」

    不僅如此，裴倫德還在Threads貼文中附上一個「舉起拳頭（Raised Fist）」的表情符號（Emoji）。據了解，這個表情符號從20世紀開始，常被用在聲援勞工權益、民主議題等社會運動中，有著表達「團結一心抗爭」的意象，後來還被用於支持特定群體、展現個人決心、為運動選手加油等場合，是一個跨越國際、語言與文化的符號。

    對此，沈伯洋本尊也留言感謝裴倫德的聲援，並回覆對方「團結至關重要（Solidarity matters）」。

