    首頁 > 政治

    羅智強嗆沈伯洋「自作自受」 王婉諭批：裡應外合 中共在地協力者

    2025/11/16 15:11 記者林哲遠／台北報導
    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    中共揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院民進黨團14日提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，國民黨團書記長羅智強今日指控，沈伯洋欺負陸配、自作自受，有什麼資格，要別人保護他？他堅決反對民進黨上述提案。時代力量黨主席王婉諭直言，從羅的回應，就可明顯看出來，國民黨，就是那個裡應外合、背離國家利益與多數民意的在地協力者。

    王婉諭認為，這件事不應該被放在政黨競爭的框架裡理解，這是整個社會共同面對的挑戰。不論是沈伯洋、八炯、閩南狼都只是一個標的，中共真正的目標，是製造壓力，讓台灣的社群環境開始自我收縮，讓人開始想：「這個議題能不能講，會不會惹麻煩。」

    王婉諭表示，這是一種寒蟬效應的製造方式，越多人沉默，中國的目的就越容易達到。同時，中共也在測試台灣內部的反應，看看誰會按照它的框架說話？誰會附和「分裂國家罪」有其正當性？很顯然，從羅智強的回應，就可以明顯看出來，國民黨，就是那個裡應外合、背離國家利益與多數民意的在地協力者。

