    首頁 > 政治

    黃國昌讚搭檔邱佩琳是成功範例 謝國樑：地方聯合治理就是「合一」

    2025/11/16 14:44 記者俞肇福／基隆報導
    民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，基隆市長謝國樑受邀分享城市治理的經驗。（記者俞肇福攝）

    民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，基隆市長謝國樑受邀分享城市治理的經驗。（記者俞肇福攝）

    民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，民眾黨主席黃國昌致詞時肯定國民黨籍基隆市長謝國樑搭檔民眾黨籍的副市長邱佩琳，是地方政府聯合治理的成功範例。謝國樑表示，他對地方政府聯合治理的心得濃縮為兩個字，就是「合一」。

    民眾黨今天在基隆長榮桂冠酒店3樓舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，這是民眾黨聯合政府系列論壇的第3場，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，除了黃國昌、謝國樑、邱佩琳到場分享外，另外，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立委黃珊珊和劉書彬、國民黨立委林沛祥、民眾黨政策會執行長賴香伶、民眾黨基隆市黨部主委楊恕人等人出席。

    謝國樑表示，因為他跟邱佩琳兩人有同樣的目標，相同的理念，分別來自國民黨與民眾黨兩個不同的政黨，來自不同的背景，所以要有「合一」的想法跟態度才能合作。謝國樑指出，基隆現在市政團隊其實非常和諧，這個和諧跟團結是共同努力的成績。

    謝國樑說，他用「合一」這2字做為他詮釋城市治理的角度，他細數上任以來的政績，包括基隆7個行政區，區區都有室內兒童樂園，疫情後郵輪造訪創新高，打造3座購物中心、打造行人友善環境等等。謝國樑最後說，對於自己做的好不好，他不敢講，只好請民眾來打分數。

    後排由左至右依序為民眾黨政策會執行長賴香伶、秘書長周榆修、基市副市長邱佩琳、民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑、立委黃珊珊、劉書彬與立委林沛祥。（記者俞肇福攝）

    後排由左至右依序為民眾黨政策會執行長賴香伶、秘書長周榆修、基市副市長邱佩琳、民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑、立委黃珊珊、劉書彬與立委林沛祥。（記者俞肇福攝）

    民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，吸引不少支持者到場。（記者俞肇福攝）

    民眾黨今天（16日）在基隆長榮桂冠酒店舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」，吸引不少支持者到場。（記者俞肇福攝）

