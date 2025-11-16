為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文黃國昌將會面 綠示警：「紅統路線」合流恐拖垮台灣防線

    2025/11/16 14:18 記者陳昀／台北報導
    國民黨主席鄭麗文證實，藍白兩黨已聯繫接洽，「應該很快就會見面」。（資料照

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近日將安排會面，引發關注。綠營人士認為，極端紅統的鄭麗文和放棄「藍綠不投」路線的黃國昌站在一起，只會讓更多中間選民卻步，然而，令人擔憂的是，鄭麗文強烈反對不對稱作戰的國防特別預算，一旦黃國昌在新北市長選舉的提名被鄭麗文抓住「軟肋」，民眾黨恐被牽著走，我國國家安全將大受衝擊。

    民進黨人士受訪表示，這場藍白領袖會面雙方各有盤算、各取所需，黃國昌最在意的就是新北市的「藍白合」，期待與國民黨合作鞏固佈局，也透過與「戰鬥藍」召集人趙少康會面待價而沽。

    該人士說，不過，鄭麗文也可能透過選戰提名的影響力，讓民眾黨為其路線背書。對民進黨而言，新北市無論是「藍白合」還是藍白綠「三腳督」，已經定於一尊由立委蘇巧慧出戰，民進黨就是全力衝刺。

    黨內人士指出，真正讓民進黨感到憂慮的，是鄭麗文多次公開反對不對稱作戰的國防特別預算，儘管近來無論是台灣民意基金會或國民黨立委牛煦庭自行公布的民調都顯示，我國逾半民眾支持強化國防，但如果黃國昌在新北市長選舉的提名被鄭麗文抓住「軟肋」，民眾黨恐被鄭麗文路線牽著走。

    綠營人士進一步分析，鄭麗文帶領國民黨逐步走向極端紅統的路線，黃國昌則瓦解前民眾黨主席柯文哲標榜的「藍綠不投」中間路線，兩人合體只會是「一減一」、嚇走更多中間選民。民進黨除了嚴守台灣價值、顧好經濟外，接下來一定要走中道、理性的路線，爭取被藍白嚇跑的中間選民，這樣不只穩住2026地方縣市長選舉，2028總統大選也一定能贏。

