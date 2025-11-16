藍白主席將會面 國民黨內人士：19日以後在適合第三地進行

民眾黨主席黃國昌表示，他下週將與國民黨主席鄭麗文會面，國民黨黨內人士指出，這場會面將在適合的第三地進行，估計應會在19日之後。（資料照）

民眾黨主席黃國昌表示，下週將與國民黨主席鄭麗文會面，國民黨今表示，目前沒有進一步說法，往在野合作方向前進。黨內人士則指出，確認比照先前黃國昌與前國民黨主席朱立倫的會面方式，在適合的第三地進行，但因找場地需要時間，估計會面時間應會在19日之後。

黨內人士表示，國民黨組發會主委李哲華15日已經與民眾黨秘書長周榆修、黨團主任陳智菡會面，討論兩黨主席見面的內容，國民黨方面原本主張由鄭麗文到民眾黨部拜會黃國昌，但民眾黨憂心場地太小等因素，建議比照日前黃國昌與朱立倫見面時，在外租大型場地，也讓媒體方便採訪。

黨內人士指出，站在國民黨的立場，當然是客隨主便，因此這幾天雙方會開始找尋適合的會面場地，但因找場地需要時間，估計會面時間應會在19日之後。國民黨會以最大的誠意與善意，就政策、選舉等議題，與民眾黨溝通、交流。

