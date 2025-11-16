羅智強聲稱「找國民黨求保護」 沈伯洋秒打臉︰根本沒有

國民黨團書記長羅智強與民進黨立委沈伯洋。（資料照，本報合成）

中共政府以涉嫌分裂國家為由，揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，但被多國政府與國際刑警組織打臉，不過國民黨團書記長羅智強今（16日）控訴沈伯洋「欺負中配」被通緝是自作自受，更沒資格被國家保護，並發文聲稱目前沈伯洋積極尋求他、韓國瑜等藍營人士保護很可悲，未料其說詞秒被本尊打臉。

羅智強今日下午在臉書發文指出，他因為公開表態「拒絕保護沈伯洋」，而被對方罵沒水準，他對此形容，「就像一隻整天欺負弱小陸配（中配）的黑熊，當被獵人的槍瞄準時，嚇到到處哭求，曾經被他欺負的人保護他」，並聲稱這隻「嚇破膽」的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，罵不保護他的人沒水準。

請繼續往下閱讀...

羅智強指出，「沈伯洋，你到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？你先前和曹興誠無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？」，同時聲稱，沈伯洋如今求著自己、韓國瑜保護他的言行「會不會太可笑？」。文章發布後，引起不少網友關注。

然而，羅智強該篇貼文發文不到半小時，被沈伯洋本人親自留言，打臉羅智強在貼文中的不實指控，「我怎麼可能找你們保護我？你們保護我，我才叫做危險吧，笑死。我根本沒找過你們保護好不好？看不懂中文要問喔」，羅智強則惱羞成怒回嗆，「我更正，是你去求賴清德，叫賴清德去求韓國瑜保護你，這樣你滿意了嗎？」

