為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中製AI生成內容否定我國主權 學者批：政治文本產生器

    2025/11/16 13:40 記者陳鈺馥／台北報導
    中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」。（路透檔案照）

    中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」。（路透檔案照）

    國安局今日示警，中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」；學者批評，看似是科技產品，實際上是「被國家意識形態預先寫死」的政治文本產生器，政府應提醒台灣民眾，「你不是在和AI對話，而是在和中國官方立場聊天」。

    國安局揭露，包含「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款中國製「生成式AI語言模型」，有政治立場親中、歷史認知偏差等問題，凡涉及兩岸、南海、中國議題時，生成內容採用中共官方立場，稱「台灣目前由中國中央政府管轄」、「台灣地區不存在所謂國家領導人」。

    對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，國安局示警中國五款AI在兩岸議題上集體偏頗、否定台灣主權，並不是技術不成熟，而是中國法律要求它們必須這樣回答。

    洪浦釗指出，關鍵在中國《生成式人工智能服務管理暫行辦法》第4條明文規定，「堅持社會主義核心價值觀，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全和利益、損害國家形象，煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定…」等法律、行政法規禁止的內容。

    洪浦釗分析，在這個框架下，只要內容涉及主權、國家定位、台灣地位，中國製 AI在法律上就不能說出任何與政府立場不同的答案。例如「台灣是民主國家」、「台灣人選出總統」這些基本事實，在中國法規語境裡都可能被視為「煽動分裂國家」。

    洪浦釗提及，因此模型輸出「台灣目前由中國中央政府管轄」、「不存在所謂國家領導人」不是bug，而是符合法規後的必然結果。再加上《生成式人工智能服務管理暫行辦法》第5條進一步要求AI「生成積極健康、向上向善的優質內容」

    洪浦釗批評，所謂「積極健康」由誰定義？是由中國政府定義。這使中國生成式 AI的角色更像「自動化宣傳工具」，而不是能呈現多元事實或中立資訊的技術服務。這也提醒台灣社會，中國AI的真正風險，不只是資料外洩，而是敘事滲透。看似是科技產品，實際上是「被國家意識形態預先寫死」的政治文本產生器。

    他強調，我國公部門及所屬單位除禁止導入外，也應提醒民眾，「你不是在和AI對話，而是在和中國官方立場聊天」。國安局這次的警告，不只是資安議題，而是民主社會必須辨識「數位包裝的政治影響力作戰」。

    待續

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播